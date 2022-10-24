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Глава Минобороны Румынии уходит в отставку после заявлений о возможных переговорах Украины и РФ

"Европейская правда"Понедельник, 24 октября 2022, 14:49

Министр обороны Румынии Василе Дынку подал в отставку после того, как намекнул, что Украине, возможно, придется уступить территорию России в рамках потенциальных переговоров, направленных на прекращение войны.

Об этом сообщает Romania TV, пишет "Европейская правда".

Дынку 8 октября заявил, что переговоры являются единственным шансом для России заключить мир с Украиной.

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"Война будет продолжаться, единственным шансом на мир могут быть переговоры с Россией. Конечно, это сложные переговоры. Страны мира, НАТО, Соединенные Штаты должны договариваться о безопасности Украины, гарантий и мира с Россией. Украина сама не сможет вести переговоры с Россией, потому что политический класс в Украине сейчас не может позволить себе предположить… потерю территорий, окончательно несправедливую потерю территорий. Это было бы слишком большое поражение политиков", – сказал Дынку.

По его словам, у России есть ресурсы для продолжения войны. "Было бы идеально достичь переговорной ситуации, даже если бы был достигнут замороженный конфликт, переговоры все равно принесли бы больше пользы, чем то, что происходит сейчас, уничтожение человеческих жизней и материальных ценностей", - пояснил Дынку.

Заявления министра вызвали критику со стороны президента Румынии Клауса Йоханниса, сказавшего, что только правительство в Киеве может решать, с кем вести переговоры.

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В заявлении об отставке в понедельник Дынку объяснил "невозможность" работать с главой государства.

"Я считаю необходимым уйти с этой должности, чтобы никоим образом не наносить вред процессам принятия решений и программам, требующим плавности вдоль всей цепи командования, и не блокировать ряд проектов, абсолютно необходимых для оптимального функционирования Министерства национальной обороны и румынской армии", - говорится в его заявлении.

Темы: РумынияРосcияУкраинапереговоры
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