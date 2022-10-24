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РФ відвела в пункти базування підводні ракетоносії з Чорного моря – Сили півдня

Валентина РоманенкоПонеділок, 24 жовтня 2022, 15:29
Наталя Гуменюк. фото з її FB

Підводні ракетоносці, які можуть уразити критично важливі об’єкти України, відійшли в пункти базування, ймовірно для поповнення ракет, в Чорному морі залишаються 2 кораблі-носії "Калібрів".

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Наразі (в акваторії Чорного моря) перебувають 2 надводні ракетоносії, це - 16 калібрів напоготові. Минулого тижня вони знаходились в кількості від 5 одиниць ракетоносіїв, в тому числі і два підводні ракетоносці заходили в ту ділянку і також використовувались, зокрема, для ураження об’єктів критичні інфраструктури України.

Пуски з підводних човнів таких ракет ускладнюють їх виявлення, тому росіяни і використовують їх для того, щоб уразити такі критично важливі об’єкти.

Наразі підводних ракетоносіїв там не зафіксовано, перебувають тільки два надводні. І саме тому, що вони випустили такий масований ракетний удар по Україні минулого тижня, нині частина ракетоносіїв зайшла в пункти базування вочевидь для поповнення запасів ракет також".

Деталі: За словами Гуменюк, наразі корабельне угруповання ворога знаходиться вздовж південного узбережжя Криму і маневрує в напрямку Новоросійська. Це база, де вони, оскільки на морі штормить, можуть укриватися.

Те, що вони не можуть вийти за мис Тарханкут ближче до материкової України - це через те, що там починається зона досягання українського озброєння. Тобто вони можуть бути уражені.

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Крім того, зернова ініціатива, яка працює, і підписані зобов’язані на міжнародному рівні застерігають їх наближатися туди, щоб не перешкоджати роботі зернових коридорів.

Саме тому вони утримуються в цьому ракетобезпечному для себе районі так званої зони комфорту, де не можуть виходити за певні рамки, але можуть завдавати ракетних ударів, тому що тактико-технічні характеристики "Калібрів", зокрема, дозволяють влучати в об’єкти навіть на відстані 2500 кілометрів.

Теми: Чорне моревійна
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