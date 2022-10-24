РФ отвела в пункты базирования подводные ракетоносители из Черного моря – Силы юга

Подводные ракетоносцы, которые могут поразить критически важные объекты Украины, отошли в пункты базирования, вероятно для пополнения ракет, в Черном море остаются 2 корабля-носителя "Калибров".

Источник: начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Сейчас (в акватории Черного моря) находятся 2 надводных ракетоносителя, это - 16 калибров наготове. На прошлой неделе они находились в количестве от 5 единиц ракетоносителей, в том числе и два подводных ракетоносца заходили в тот участок и также использовались, в частности, для поражения объектов критической инфраструктуры Украины.

Пуски с подводных лодок таких ракет затрудняют их обнаружение, поэтому россияне и используют их для того, чтобы поразить такие критически важные объекты.

Сейчас подводных ракетоносителей там не зафиксировано, находятся только два надводных. И именно потому, что они выпустили такой массированный ракетный удар по Украине на прошлой неделе, сейчас часть ракетоносителей зашла в пункты базирования очевидно для пополнения запасов ракет также".

Детали: По словам Гуменюк, сейчас корабельная группировка врага находится вдоль южного побережья Крыма и маневрирует в направлении Новороссийска. Это база, где они, поскольку на море штормит, могут укрываться.

То, что они не могут выйти за мыс Тарханкут ближе к материковой Украине - это из-за того, что там начинается зона поражения украинского вооружения. То есть они могут быть поражены.

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Кроме того, зерновая инициатива, которая работает, и подписанные обязательства на международном уровне предостерегают их от приближения туда, чтобы не препятствовать работе зерновых коридоров.

Именно поэтому они удерживаются в этом ракетоопасном для себя районе так называемой зоны комфорта, где не могут выходить за определенные рамки, но могут наносить ракетные удары, потому что тактико-технические характеристики "Калибров", в частности, позволяют попадать в объекты даже на расстоянии 2500 километров.