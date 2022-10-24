Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ отвела в пункты базирования подводные ракетоносители из Черного моря – Силы юга

Валентина РоманенкоПонедельник, 24 октября 2022, 15:29
РФ отвела в пункты базирования подводные ракетоносители из Черного моря – Силы юга
Наталья Гуменюк. фото из ее FB

Подводные ракетоносцы, которые могут поразить критически важные объекты Украины, отошли в пункты базирования, вероятно для пополнения ракет, в Черном море остаются 2 корабля-носителя "Калибров".

Источник: начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Сейчас (в акватории Черного моря) находятся 2 надводных ракетоносителя, это - 16 калибров наготове. На прошлой неделе они находились в количестве от 5 единиц ракетоносителей, в том числе и два подводных ракетоносца заходили в тот участок и также использовались, в частности, для поражения объектов критической инфраструктуры Украины.

Реклама:

Пуски с подводных лодок таких ракет затрудняют их обнаружение, поэтому россияне и используют их для того, чтобы поразить такие критически важные объекты.

Сейчас подводных ракетоносителей там не зафиксировано, находятся только два надводных. И именно потому, что они выпустили такой массированный ракетный удар по Украине на прошлой неделе, сейчас часть ракетоносителей зашла в пункты базирования очевидно для пополнения запасов ракет также".

Детали: По словам Гуменюк, сейчас корабельная группировка врага находится вдоль южного побережья Крыма и маневрирует в направлении Новороссийска. Это база, где они, поскольку на море штормит, могут укрываться.

ВИДЕО ДНЯ

То, что они не могут выйти за мыс Тарханкут ближе к материковой Украине - это из-за того, что там начинается зона поражения украинского вооружения. То есть они могут быть поражены.

Кроме того, зерновая инициатива, которая работает, и подписанные обязательства на международном уровне предостерегают их от приближения туда, чтобы не препятствовать работе зерновых коридоров.

Именно поэтому они удерживаются в этом ракетоопасном для себя районе так называемой зоны комфорта, где не могут выходить за определенные рамки, но могут наносить ракетные удары, потому что тактико-технические характеристики "Калибров", в частности, позволяют попадать в объекты даже на расстоянии 2500 километров.

Темы: Черное моревойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Черное море
Еще два заблокированных из-за войны судна вышли из украинского порта
Глава МИД Турции в Москве призвал возобновить "зерновое соглашение"
Пираты XXI века в Черном море. Что собой представляет ЧФ России и чего от него ждать
Последние новости
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
Все новости...
Реклама: