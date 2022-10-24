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Кримчани не нестимуть відповідальність, якщо просто проживали в умовах окупації – Ташева

"Українська правда"Понеділок, 24 жовтня 2022, 15:30
Кримчани не нестимуть відповідальність, якщо просто проживали в умовах окупації – Ташева
Дискусія Кримської платформи у Загребі, фото Анни Цигими у Facebook Таміли Ташевої

Після деокупації Криму українські суди будуть карати чиновників, які сприяли окупації, порушників прав людини й тих, хто чинив воєнні злочини, заявила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

Джерело: Таміла Ташева на дискусійній панелі "Реінтеграція окупованих територій та гарантії неповторення російської агресії" у межах Першого парламентського міжнародного саміту "Кримська платформа" у Загребі 24 жовтня, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми розуміємо, що притягуватимемо до відповідальності топчиновників, які сприяли утвердженню окупаційного режиму на території Кримського півострова, тих, хто вчиняв міжнародні злочини, воєнні злочини, порушував права людини... і на них не поширюватиметься амністія".

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Деталі: Ташева зазначила, що більшість людей, які проживають на території півострова, непричетні до масових та воєнних злочинів Росії.

"Цим усім людям нема чого боятися: вони не нестимуть відповідальності за те, що просто проживали в умовах окупації", – заявила Ташева.

УП, виправлено
Теми: Кримокупаціяанексіядеокупація
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