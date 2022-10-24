Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кримчани не нестимуть відповідальність, якщо просто проживали в умовах окупації – Ташева

"Українська правда"Понеділок, 24 жовтня 2022, 15:30
Дискусія Кримської платформи у Загребі, фото Анни Цигими у Facebook Таміли Ташевої

Після деокупації Криму українські суди будуть карати чиновників, які сприяли окупації, порушників прав людини й тих, хто чинив воєнні злочини, заявила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

Джерело: Таміла Ташева на дискусійній панелі "Реінтеграція окупованих територій та гарантії неповторення російської агресії" у межах Першого парламентського міжнародного саміту "Кримська платформа" у Загребі 24 жовтня, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми розуміємо, що притягуватимемо до відповідальності топчиновників, які сприяли утвердженню окупаційного режиму на території Кримського півострова, тих, хто вчиняв міжнародні злочини, воєнні злочини, порушував права людини... і на них не поширюватиметься амністія".

Деталі: Ташева зазначила, що більшість людей, які проживають на території півострова, непричетні до масових та воєнних злочинів Росії.

"Цим усім людям нема чого боятися: вони не нестимуть відповідальності за те, що просто проживали в умовах окупації", – заявила Ташева.

ВІДЕО ДНЯ
УП, виправлено
Теми: Кримокупаціяанексіядеокупація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ЗСУ, ймовірно, візьмуть під контроль правобережжя Херсонщини до кінця року – ISW

Росіяни наступають на двох напрямках і готують оборонні позиції на Херсонщині – Генштаб

Президент Німеччини Штайнмаєр прибув до Києва

Резніков поговорив з Остіном і анонсував новий пакет військової допомоги США

Журналісти ідентифікували 30 російських військових, які наводять ракети по Україні

Справа "Мотор-Січі": суд взяв під варту Богуслаєва та Дзюбу

Усі новини...
Крим
Чубаров пропонує "переформатувати" автономний статус Криму
Буданов: Якщо РФ підірве Каховську дамбу, затримає ЗСУ на два тижні, а Крим і ЗАЕС лишаться без води
Кирило Буданов: Коли повернемо Крим, Кримський міст перестане існувати
Останні новини
09:57
Власник KFC продає свою мережу в РФ – її можуть назвати "Rostic's"
09:42
У Бельгії думають над постійним житлом для 60 тисяч вимушених переселенців з України
09:35
ЗСУ, ймовірно, візьмуть під контроль правобережжя Херсонщини до кінця року – ISW
09:26
Британська розвідка: РФ не має переваги в повітрі і все частіше ризикує вертольотами на полі бою
09:19
Втрати Росії за добу: майже пів тисячі вояків, літак і три гелікоптери
09:03
У Бельгії 10 пасажирів отримали пів року в’язниці і 1600 євро штрафу за підроблений ковід-сертифікат
08:58
Кулеба і Блінкен обговорили безпекову допомогу Україні і російський фейк про "брудну бомбу"
08:57
Парламент Угорщини позбавив імунітету трьох опозиційних депутатів
08:49
В окупованому Мелітополі прогримів вибух, вночі лунали вибухи біля залізничного мосту
08:25
Кілька тисяч осіб протестували у Східній Німеччині проти високих цін і санкцій проти РФ
Усі новини...