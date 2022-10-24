Крымчане не будут нести ответственность, если просто проживали в условиях оккупации – Ташева
После деоккупации Крыма украинские суды будут наказывать чиновников, которые способствовали оккупации, нарушителей прав человека и тех, кто совершал военные преступления, заявила постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.
Источник: Тамила Ташева на дискуссионной панели "Реинтеграция оккупированных территорий и гарантии неповторения российской агрессии" в рамках Первого парламентского международного саммита "Крымская платформа" в Загребе 24 октября, "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Мы понимаем, что будем привлекать к ответственности топ-чиновников, которые способствовали утверждению оккупационного режима на территории Крымского полуострова, тех, кто совершал международные преступления, военные преступления, нарушал права человека... и на них не будет распространяться амнистия".
Детали: Ташева отметила, что большинство людей, проживающих на территории полуострова, непричастны к массовым и военным преступлениям России.
"Этим всем людям нечего бояться: они не будут нести ответственности за то, что просто проживали в условиях оккупации", – заявила Ташева.