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Крымчане не будут нести ответственность, если просто проживали в условиях оккупации – Ташева

"Украинская правда"Понедельник, 24 октября 2022, 15:30
Крымчане не будут нести ответственность, если просто проживали в условиях оккупации – Ташева
Дискуссия Крымской платформы в Загребе, фото Анны Цигимы в Facebook Тамилы Ташевой

После деоккупации Крыма украинские суды будут наказывать чиновников, которые способствовали оккупации, нарушителей прав человека и тех, кто совершал военные преступления, заявила постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.

Источник: Тамила Ташева на дискуссионной панели "Реинтеграция оккупированных территорий и гарантии неповторения российской агрессии" в рамках Первого парламентского международного саммита "Крымская платформа" в Загребе 24 октября, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы понимаем, что будем привлекать к ответственности топ-чиновников, которые способствовали утверждению оккупационного режима на территории Крымского полуострова, тех, кто совершал международные преступления, военные преступления, нарушал права человека... и на них не будет распространяться амнистия".

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Детали: Ташева отметила, что большинство людей, проживающих на территории полуострова, непричастны к массовым и военным преступлениям России.

"Этим всем людям нечего бояться: они не будут нести ответственности за то, что просто проживали в условиях оккупации", – заявила Ташева.

УП, исправлено
Темы: Крымоккупацияаннексиядеоккупация
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