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"Кулі летять на голови": Повітряні сили пояснили небезпеку полювання українців на "Шахеди"

Валентина РоманенкоПонеділок, 24 жовтня 2022, 15:57
Кулі летять на голови: Повітряні сили пояснили небезпеку полювання українців на Шахеди
Юрій Ігнат. скриншот

Повітряні сили пояснили, яку небезпеку становлять спроби населення самостійно збити дрони-камікадзе Shahed-136, і вкотре закликали залишити цю справу Силам оборони України.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Дом"

Пряма мова: "Зазвичай дрони запускають вночі – з 00:00 до 02:00. В перші дні в Одесі ціла "війна" почалася: суцільні перестрілки в повітря, кулі летять вверх, вертаються вниз... Це величезна небезпека, ймовірно хтось постраждав, майно – так точно.

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Ця ж історія продовжилася і в Києві. Але не так просто візуально визначити висоту цілі. А висота – це дальність. Треба враховувати земне тяжіння, силу вітру, дуже багато нюансів…

Ціль рухається швидко (120-180 км/год), тож треба робити безліч поправок, щоби влучити. Лише великокаліберною зброя біль-менш ефективно можна його збити, це якщо стрілок дуже навчений і має досвід. Тож автомат Калашникова – неефективна зброя, щоб збивати (дрони-камікадзе Shahed) особливо – в густонаселених містах".

Деталі: Речник Повітряних сил наголосив: не потрібно "вистежувати" іранські БПЛА, знімати їх на мобільні телефони та пробувати збивати. Потрібно дотримуватись протоколу безпеки: дослухатися сигналів повітряної тривоги і слідувати в укриття або хоча б дотримуватися правила "двох стін".

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Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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