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"Пули летят на головы": Воздушные силы объяснили опасность охоты украинцев на "Шахеды"

Валентина РоманенкоПонедельник, 24 октября 2022, 15:57
Пули летят на головы: Воздушные силы объяснили опасность охоты украинцев на Шахеды
Юрий Игнат. скриншот

Воздушные силы объяснили, какую опасность представляют попытки населения самостоятельно сбить дроны-камикадзе Shahed-136, и в очередной раз призвали оставить это дело Силам обороны Украины.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Дом"

Прямая речь: "Обычно дроны запускают ночью - с 00:00 до 02:00. В первые дни в Одессе целая "война" началась: сплошные перестрелки в воздух, пули летят вверх, возвращаются вниз... Это огромная опасность, вероятно кто-то пострадал, имущество - так точно.

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Эта же история продолжилась и в Киеве. Но не так просто визуально определить высоту цели. А высота - это дальность. Надо учитывать земное притяжение, силу ветра, очень много нюансов...

Цель движется быстро (120-180 км/ч), поэтому надо делать множество поправок, чтобы попасть. Только крупнокалиберным оружием более-менее эффективно можно его сбить, это если стрелок очень обучен и имеет опыт. Поэтому автомат Калашникова - неэффективное оружие, чтобы сбивать (дроны-камикадзе Shahed) особенно - в густонаселенных городах".

Детали: Спикер Воздушных сил подчеркнул: не нужно "выслеживать" иранские БПЛА, снимать их на мобильные телефоны и пробовать сбивать. Нужно соблюдать протокол безопасности: прислушиваться к сигналам воздушной тревоги и следовать в укрытие, или хотя бы соблюдать правило "двух стен".

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Темы: Воздушные силы ВСУвойна
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