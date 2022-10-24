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Макрон звернувся із закликом до РПЦ

"Європейська правда"Понеділок, 24 жовтня 2022, 16:06
Макрон звернувся із закликом до РПЦ
еммануель макрон, Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Російська православна церква дозволяє владі країни маніпулювати собою для виправдання війни в Україні, і закликав її протистояти такому тиску.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Макрон, який перебуває з офіційним візитом в Італії, виступив з ключовою промовою на міжнародній конференції, організованій італійською Спільнотою Святого Егідія, всесвітньою групою миру та благодійності.

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Другий номер РПЦ, митрополит Антоній, сидів у першому ряду конференц-залу разом з іншими релігійними лідерами під час виступу Макрона.

Значну частину свого виступу на конференції, яка має назву "Заклик до миру", французький президент присвятив Україні.

"Релігійні лідери також відіграють роль опору, коли стикаються з безглуздістю цих подій. Ми добре знаємо, як православною релігією сьогодні маніпулюють ті, хто перебуває при владі в Росії, щоб виправдати свої дії. Тут потрібен опір" - сказав Макрон.

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За його словами, опір означає "ніколи не виправдовувати, ніколи не потрапляти в пастку, не підтримувати політичні проєкти, які мають тенденцію заперечувати гідність кожної людини".

Після виступу Макрона журналісти підійшли до митрополита Антонія в конференц-залі, але він відмовився від коментарів.

Глава РПЦ патріарх Кирил підтримав вторгнення Росії в Україну. Його позиція також викликала розкол з Ватиканом і розв'язала внутрішній бунт, який призвів до розриву зв'язків деяких помісних православних церков з РПЦ.

У понеділок Макрон має зустрітися з Папою Римським Франциском у Ватикані, а у вівторок вони обидва мають закрити конференцію в Колізеї.

Нагадаємо, Макрон вважає, що мирне вирішення війни Росії проти України можливе, але таке рішення має ухвалювати Київ.

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Теми: МакронРосіяцерква
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