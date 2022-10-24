Макрон обратился с призывом к РПЦ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Русская православная церковь позволяет властям страны манипулировать собой для оправдания войны в Украине, и призвал ее противостоять такому давлению.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Макрон, который находится с официальным визитом в Италии, выступил с ключевой речью на международной конференции, организованной итальянской Общиной Святого Эгидия, всемирной группой мира и благотворительности.

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Второй номер РПЦ, митрополит Антоний, сидел в первом ряду конференц-зала вместе с другими религиозными лидерами во время выступления Макрона.

Значительную часть своего выступления на конференции, которая называется "Призыв к миру", французский президент посвятил Украине.

"Религиозные лидеры также играют роль сопротивления, когда сталкиваются с бессмысленностью этих событий. Мы хорошо знаем, как православной религией сегодня манипулируют те, кто находится у власти в России, чтобы оправдать свои действия. Здесь нужно сопротивление" - сказал Макрон.

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По его словам, сопротивление означает "никогда не оправдывать, никогда не попадать в ловушку, не поддерживать политические проекты, которые имеют тенденцию отрицать достоинство каждого человека".

После выступления Макрона журналисты подошли к митрополиту Антонию в конференц-зале, но он отказался от комментариев.

Глава РПЦ патриарх Кирилл поддержал вторжение России в Украину. Его позиция также вызвала раскол с Ватиканом и развязала внутренний бунт, который привел к разрыву связей некоторых поместных православных церквей с РПЦ.

В понедельник Макрон должен встретиться с Папой Римским Франциском в Ватикане, а во вторник они оба должны закрыть конференцию в Колизее.

Напомним, Макрон считает, что мирное решение войны России против Украины возможно, но такое решение должен принимать Киев.

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