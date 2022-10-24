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Ріші Сунак стане новим прем'єр-міністром Великої Британії

Понеділок, 24 жовтня 2022, 16:15

Пенні Мордонт відмовилася від участі у виборах лідера Консервативної партії і таким чином Ріші Сунак залишився єдиним кандидатом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Мордонт написала у Twitter, що "зрозуміло, що колеги відчувають, що сьогодні нам потрібна визначеність".

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"Вони прийняли це рішення з добрими намірами на благо країни...В результаті, ми обрали нашого наступного прем'єр-міністра. Це рішення є історичним і ще раз демонструє різноманітність і талановитість нашої партії"", - йдеться у повідомленні.

Таким чином Ріші Сунак автоматично стане новим прем'єр-міністром.

Голова Комітету 1922 сер Грем Бреді підтвердив, що новий лідер Торі виступить перед парламентарями о 14:30 за британським часом (16:30 за Києвом).

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"Можу підтвердити, що ми отримали одну кандидатуру, яка відповідає критеріям. Відповідно, Ріші Сунака обрано лідером Консервативної партії"", - сказав Бреді.

Сунак був єдиним кандидатом, якому вдалося зібрати 100 голосів, необхідні для участі у виборах нового лідера консерваторів. 

Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон у неділю оголосив про відмову брати участь у нових виборах лідера Консервативної партії.

Нагадаємо, прем'єрка Британії Ліз Трасс минулого тижня оголосила про відставку після шести тижнів перебування на посаді. 

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Теми: Велика Британія
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