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Риши Сунак станет новым премьер-министром Великобритании

Понедельник, 24 октября 2022, 16:15

Пенни Мордонт отказалась от участия в выборах лидера Консервативной партии и таким образом Риши Сунак остался единственным кандидатом на должность премьер-министра Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Мордонт написала в Twitter, что "понятно, что коллеги чувствуют, что сегодня нам нужна определенность".

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"Они приняли это решение с добрыми намерениями на благо страны ... В результате, мы выбрали нашего следующего премьер-министра. Это решение является историческим и еще раз демонстрирует разнообразие и талантливость нашей партии"", - говорится в сообщении.

Таким образом Риши Сунак автоматически станет новым премьер-министром.

Председатель Комитета 1922 сэр Грэм Брэди подтвердил, что новый лидер Тори выступит перед парламентариями в 14:30 по британскому времени (16:30 по Киеву).

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"Могу подтвердить, что мы получили одну кандидатуру, которая соответствует критериям. Соответственно, Риши Сунак избран лидером Консервативной партии", - сказал Брэди.

Позже его кандидатуру должен официально утвердить король Чарльз III.

Сунак был единственным кандидатом, которому удалось собрать 100 голосов, необходимые для участия в выборах нового лидера консерваторов. 

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в воскресенье объявил об отказе участвовать в новых выборах лидера Консервативной партии.

Напомним, премьер Британии Лиз Трасс на прошлой неделе объявила об отставке после шести недель пребывания в должности. 

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Темы: Великобритания
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