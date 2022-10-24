Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Без перерви на обід": зенітники за пів години збили два "Алігатори" на Херсонщині

Валентина РоманенкоПонеділок, 24 жовтня 2022, 16:37
ілюстрація Повітряних сил

У понеділок зенітники Повітряних сил "приземлили" два ворожі гелікоптери Ка-52 типу "Алігатор" у Херсонській області.

Джерело: пресслужба команжування Повітряних сил

Деталі: 24 жовтня, з 13.00 по 13.30, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділами Одеської та Херсонської зенітних ракетних бригад Повітряного командування "Південь" збито два ударних вертольоти Ка-52.

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Повітряні сили ЗСУХерсонська областьвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

США можуть надати Україні системи ППО HAWK - ЗМІ

Віялові відключення: у вівторок обмежать електропостачання в усіх областях

ЗСУ, ймовірно, візьмуть під контроль правобережжя Херсонщини до кінця року – ISW

Росіяни наступають на двох напрямках і готують оборонні позиції на Херсонщині – Генштаб

Президент Німеччини Штайнмаєр прибув до Києва

Резніков поговорив з Остіном і анонсував новий пакет військової допомоги США

Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
"Кулі летять на голови": Повітряні сили пояснили небезпеку полювання українців на "Шахеди"
Зенітники скинули з неба Херсонщини ворожого "Алігатора"
Ранковий удар РФ: ППО збила 18 російських ракет
Останні новини
11:08
Київщина: у двох районах можуть лунати вибухи
11:05
Шольц розповів, як бачить "план Маршалла" для України: відбудова одночасно з модернізацією
10:54
СБУ схопила в Миколаєві "блогерів", які розганяли пропаганду РФ та зливали місця дислокації ЗСУ
10:51
США можуть надати Україні системи ППО HAWK - ЗМІ
10:49
Україна очікує від Німеччини $500 млн фіндопомоги щомісячно
10:41
"Армія дронів": для ЗСУ закуплять 11 потужних безпілотників PUMA-LE
10:34
Віялові відключення: у вівторок обмежать електропостачання в усіх областях
10:21
Яка психологічна допомога надається ветеранам війни і як її можна отримати – пояснює МОЗ
10:15
В НБУ призначили шостого заступника голови: що про нього відомо
10:12
Росіяни поливали вогнем Донеччину та Дніпропетровщину, тривають бої на Херсонщині – ОВА
Усі новини...