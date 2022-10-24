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"Без перерви на обід": зенітники за пів години збили два "Алігатори" на Херсонщині

Валентина РоманенкоПонеділок, 24 жовтня 2022, 16:37
Без перерви на обід: зенітники за пів години збили два Алігатори на Херсонщині
ілюстрація Повітряних сил

У понеділок зенітники Повітряних сил "приземлили" два ворожі гелікоптери Ка-52 типу "Алігатор" у Херсонській області.

Джерело: пресслужба команжування Повітряних сил

Деталі: 24 жовтня, з 13.00 по 13.30, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділами Одеської та Херсонської зенітних ракетних бригад Повітряного командування "Південь" збито два ударних вертольоти Ка-52.

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Теми: Повітряні сили ЗСУХерсонська областьвійна
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