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"Без перерыва на обед": зенитчики за полчаса сбили два "Аллигатора" на Херсонщине

Валентина РоманенкоПонедельник, 24 октября 2022, 16:37
иллюстрация Воздушных сил

В понедельник зенитчики Воздушных сил "приземлили" два вражеских вертолета Ка-52 типа "Аллигатор" в Херсонской области.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил

Детали: 24 октября с 13.00 по 13.30, в Бериславском районе Херсонщины, подразделениями Одесской и Херсонской зенитных ракетных бригад Воздушного командования "Юг" сбиты два ударных вертолета Ка-52.

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Темы: Воздушные силы ВСУХерсонская областьвойна
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