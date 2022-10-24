"Без перерыва на обед": зенитчики за полчаса сбили два "Аллигатора" на Херсонщине
Понедельник, 24 октября 2022, 16:37
В понедельник зенитчики Воздушных сил "приземлили" два вражеских вертолета Ка-52 типа "Аллигатор" в Херсонской области.
Источник: пресс-служба командования Воздушных сил
Детали: 24 октября с 13.00 по 13.30, в Бериславском районе Херсонщины, подразделениями Одесской и Херсонской зенитных ракетных бригад Воздушного командования "Юг" сбиты два ударных вертолета Ка-52.
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