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Лідерка Шотландії після обрання Сунака закликала до нових виборів і незалежності від Британії

"Європейська правда"Понеділок, 24 жовтня 2022, 17:25

Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен після звістки про те, що Ріші Сунак стане новим прем’єром Британії, закликала до проведення виборів і наполягла на необхідності незалежності Шотландії.

Про це Стерджен написала у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Щодо політики, я запропонувала би одне негайне рішення, яке він (Сунак. - Ред.) має ухвалити, і одне, яке він безумовно не повинен робити. Він має призначити дострокові вибори. І він не повинен — не повинен розв'язувати черговий виток економії. Наші держслужби цього не витримають", - заявила вона.

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Стерджен додала, що для Шотландії Сунак "стане ще одним прем'єр-міністром, за якого ми не голосували і, безперечно, не голосували б, навіть якби була така можливість".

"Щоб уникнути збитків від урядів Вестмінстера, які не мають тут мандату, і взяти наше майбутнє у свої руки, Шотландії потрібна незалежність", - зазначила Стерджен.

Нагадаємо, у червні Нікола Стерджен заявила про намір провести другий референдум про вихід Шотландії зі складу Сполученого Королівства 19 жовтня 2023 року.

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Уряд Великої Британії стверджував, що не дозволить провести новий референдум, посилаючись на результати 2014 року й апелюючи до того, що голосування, здійснене без схвалення Лондона, не буде юридично обов'язковим.

Навіть якщо референдум відбудеться, як запропоновано, більшість голосів сама по собі не зробить Шотландію незалежною від решти Великої Британії.

Сама Стерджен говорила, що для здобуття незалежності Шотландією шотландський і британський парламенти повинні ухвалити відповідне законодавство.

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Теми: Велика Британіяпрем'єрСунак
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