Лидер Шотландии после избрания Сунака призвала к новым выборам и независимости от Британии

Первый министр Шотландии Никола Стерджен после известия о том, что Риши Сунак станет новым премьером Великобритании, призвала к проведению выборов и настояла на необходимости независимости Шотландии.

Об этом Стерджен написала в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Что касается политики, я предложила бы одно немедленное решение, которое он (Сунак. - Ред.) должен принять, и одно, которое он определенно не должен делать. Он должен назначить досрочные выборы. И он не должен - не должен развязывать очередной виток экономии. Наши госслужбы этого не выдержат", - заявила она.

Стерджен добавила, что для Шотландии Сунак "станет еще одним премьер-министром, за которого мы не голосовали и, бесспорно, не голосовали бы, даже если бы была такая возможность".

"Чтобы избежать ущерба от правительств Вестминстера, которые не имеют здесь мандата, и взять наше будущее в свои руки, Шотландии нужна независимость", - отметила Стерджен.

Напомним, в июне Никола Стерджен заявила о намерении провести второй референдум о выходе Шотландии из состава Соединенного Королевства 19 октября 2023 года.

Правительство Великобритании утверждало, что не позволит провести новый референдум, ссылаясь на результаты 2014 года и апеллируя к тому, что голосование, осуществленное без одобрения Лондона, не будет юридически обязательным.

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Даже если референдум состоится, как предложено, большинство голосов само по себе не сделает Шотландию независимой от остальной Великобритании.

Сама Стерджен говорила, что для обретения независимости Шотландией шотландский и британский парламенты должны принять соответствующее законодательство.

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