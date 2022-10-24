Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лидер Шотландии после избрания Сунака призвала к новым выборам и независимости от Британии

"Европейская правда"Понедельник, 24 октября 2022, 17:25

Первый министр Шотландии Никола Стерджен после известия о том, что Риши Сунак станет новым премьером Великобритании, призвала к проведению выборов и настояла на необходимости независимости Шотландии.

Об этом Стерджен написала в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Что касается политики, я предложила бы одно немедленное решение, которое он (Сунак. - Ред.) должен принять, и одно, которое он определенно не должен делать. Он должен назначить досрочные выборы. И он не должен - не должен развязывать очередной виток экономии. Наши госслужбы этого не выдержат", - заявила она.

Реклама:

Стерджен добавила, что для Шотландии Сунак "станет еще одним премьер-министром, за которого мы не голосовали и, бесспорно, не голосовали бы, даже если бы была такая возможность".

"Чтобы избежать ущерба от правительств Вестминстера, которые не имеют здесь мандата, и взять наше будущее в свои руки, Шотландии нужна независимость", - отметила Стерджен.

Напомним, в июне Никола Стерджен заявила о намерении провести второй референдум о выходе Шотландии из состава Соединенного Королевства 19 октября 2023 года.

ВИДЕО ДНЯ

Правительство Великобритании утверждало, что не позволит провести новый референдум, ссылаясь на результаты 2014 года и апеллируя к тому, что голосование, осуществленное без одобрения Лондона, не будет юридически обязательным.

Даже если референдум состоится, как предложено, большинство голосов само по себе не сделает Шотландию независимой от остальной Великобритании.

Сама Стерджен говорила, что для обретения независимости Шотландией шотландский и британский парламенты должны принять соответствующее законодательство.

Читайте также: Шотландский удар по Британии: получит ли Эдинбург второй шанс на независимость.

Темы: ВеликобританияпремьерСунак
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Великобритания
Разведка Британии: В РФ не хватает желающих идти в армию, несмотря на зарплату и привилегии
Россия могла отменить учения "Запад" из-за недостатка солдат и техники − Британская разведка
Залужный обсуждал стратегию Украины на встрече с чиновниками НАТО – The Guardian
Последние новости
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
Все новости...
Реклама: