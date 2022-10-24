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Тепер голова Генштабу РФ поніс брехню про "брудну бомбу" в Європу

"Європейська правда"Понеділок, 24 жовтня 2022, 17:36

Міноборони РФ у понеділок повідомило про телефонну розмову глави Генштабу РФ Валерія Герасімова з головою комітету начальників штабів Британії Тоні Радакіном, у якій РФ знову безпідставно звинувачувала Україну у намірі застосувати "брудну бомбу".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Під час розмови продовжено обговорення з британською стороною ситуації, пов'язаної із можливим застосуванням Україною "брудної бомби", - йдеться у повідомленні російського відомства в Telegram.

Раніше аналогічні телефонні розмови на цю тему з західними міністрами проводив міністр оборони Росії Сергєй Шойгу. Протягом неділі він  зателефонував щонайменше трьом міністрам оборони держав НАТО - Франції, Туреччини й Британії), розповідаючи про українську "брудну бомбу". 

РФ стверджує, що Україна готує удар "брудною бомбою" по своїй території, щоб звинуватити у цьому Росію.

США, Британія і Франція спільно відкинули ці заяви як брехливі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно запросив Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) надіслати місію в Україну, щоб спростувати вигадки Москви про нібито розробку "брудної бомби".

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Теми: РосіяВелика Британіявійнапропаганда
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