Теперь глава Генштаба РФ понес ложь о "грязной бомбе" в Европу

Минобороны РФ в понедельник сообщило о телефонном разговоре главы Генштаба РФ Валерия Герасимова с председателем комитета начальников штабов Великобритании Тони Радакином, в котором РФ снова безосновательно обвиняла Украину в намерении применить "грязную бомбу".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Во время разговора продолжено обсуждение с британской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной "грязной бомбы", - говорится в сообщении российского ведомства в Telegram.

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Ранее аналогичные телефонные разговоры на эту тему с западными министрами проводил министр обороны России Сергей Шойгу. В течение воскресенья он позвонил по меньшей мере трем министрам обороны государств НАТО (Франции, Турции и Великобритании), рассказывая об украинской "грязной бомбе".

РФ утверждает, что Украина готовит удар "грязной бомбой" по своей территории, чтобы обвинить в этом Россию.

США, Великобритания и Франция совместно отвергли эти заявления как лживые.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально пригласил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направить миссию в Украину, чтобы опровергнуть выдумки Москвы о якобы разработке "грязной бомбы".