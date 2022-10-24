У Москві триває прихована мобілізація – розвідка

Українські розвідка повідомляє, що в російській столиці триває "часткова мобілізація", а місцевим ЗМІ заборонили висвітлювати цю тему.

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "Попри публічні заяви мера Москви Собяніна про завершення "часткової мобілізації", продовжується вручення повісток військовозобов’язаним за місцем проживання та роботи.

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Наразі влада зупинила роботу виключно так званих "мобільних мобілізаційних пунктів" й призупинила практику "облав" на військовозобов’язаних у громадських місцях.

У спеціальних "темниках" (закритих директивах керівництву ЗМІ) акцентується увага на необхідності повного ігнорування теми "облав" у Москві та Санкт-Петербурзі".

Деталі: За даними ГУР, наразі на полігонах московської області триває підготовка мобілізованих військовослужбовців.

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Після підготовки планується відправка підрозділів у зону ведення бойових дій в Україні.

У зв'язку з браком офіцерського та сержантського складу на посади інструкторів взводів та інструкторів по підготовці призначають військовослужбовців, які підписали контракт у військовому званні "рядовий" і мають бойовий досвід на території України.

Підтверджується кількість мобілізованих до лав ЗС РФ "першої хвилі" – щонайменше 200 тисяч осіб.

У розвідці відзначають, що подальша мобілізація в РФ продовжуватиметься у "класичному" варіанті часів Другої Світової війни.

Перша частина мобілізованих направлених в Україну з мінімальними термінами підготовки (або взагалі без неї) призначена для стабілізації лінії фронту.

Наступні частини мобілізованих направлятимуться з урахуванням розвитку оперативної обстановки та, за можливості, залежно від готовності особового складу.

За аналогічним принципом залучатимуться мобілізовані другої, третьої та інших хвиль мобілізації.

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