Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Москві триває прихована мобілізація – розвідка

Альона Мазуренко Понеділок, 24 жовтня 2022, 17:45
МОБІЛІЗАЦІЯ В РОСІЇ ТРИВАЄ, ФОТО "РИА НОВОСТИ"

Українські розвідка повідомляє, що в російській столиці триває "часткова мобілізація", а місцевим ЗМІ заборонили висвітлювати цю тему. 

Джерело: головне управління розвідки 

Дослівно: "Попри публічні заяви мера Москви Собяніна про завершення "часткової мобілізації", продовжується вручення повісток військовозобов’язаним за місцем проживання та роботи.

Наразі влада зупинила роботу виключно так званих "мобільних мобілізаційних пунктів" й призупинила практику "облав" на військовозобов’язаних у громадських місцях.

У спеціальних "темниках" (закритих директивах керівництву ЗМІ) акцентується увага на необхідності повного ігнорування теми "облав" у Москві та Санкт-Петербурзі".

Деталі: За даними ГУР, наразі на полігонах московської області триває підготовка мобілізованих військовослужбовців.

Після підготовки планується відправка підрозділів у зону ведення бойових дій в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

У зв'язку з браком офіцерського та сержантського складу на посади інструкторів взводів та інструкторів по підготовці призначають військовослужбовців, які підписали контракт у військовому званні "рядовий" і мають бойовий досвід на території України.

Підтверджується кількість мобілізованих до лав ЗС РФ "першої хвилі" – щонайменше 200 тисяч осіб.

У розвідці відзначають, що подальша мобілізація в РФ продовжуватиметься у "класичному" варіанті часів Другої Світової війни.

Перша частина мобілізованих направлених в Україну з мінімальними термінами підготовки (або взагалі без неї) призначена для стабілізації лінії фронту.

Наступні частини мобілізованих направлятимуться з урахуванням розвитку оперативної обстановки та, за можливості, залежно від готовності особового складу.

За аналогічним принципом залучатимуться мобілізовані другої, третьої та інших хвиль мобілізації.

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоУ замку "Паланок" замість угорського турула поставили Тризуб

США можуть надати Україні системи ППО HAWK - ЗМІ

Віялові відключення: у вівторок обмежать електропостачання в усіх областях

ЗСУ, ймовірно, візьмуть під контроль правобережжя Херсонщини до кінця року – ISW

Росіяни наступають на двох напрямках і готують оборонні позиції на Херсонщині – Генштаб

Президент Німеччини Штайнмаєр прибув до Києва

Усі новини...
Останні новини
12:32
Чехія з 25 жовтня не пускає росіян за туристичними й студентськими візами
12:30
фото На Херсонщині окупанти обстріляли цивільне авто: двоє загиблих
12:30
McDonald's відкриває ще сім ресторанів по Україні: міста та адреси
12:18
відеоЗнайденого у Куп’янську пораненого пса забрав до себе італійський тенор Андреа Бочеллі
12:14
Державний борг перевищить 100% ВВП: що це означає
12:12
Глава Єврокомісії запропонувала варіант, як зробити відбудову України історією успіху
12:11
Окупанти скаржаться, що в Херсоні не хочуть приймати російські рублі
12:10
У роботі WhatsApp стався масштабний збій
12:09
Зеленський просить партнерів про "фінансовий Рамштайн"
12:08
Шмигаль зустрівся з главою МВФ: які питання обговорили
Усі новини...