Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Москве продолжается скрытая мобилизация – разведка

Алена МазуренкоПонедельник, 24 октября 2022, 17:45
ФОТО "РИА НОВОСТИ"

Украинская разведка сообщает, что в российской столице продолжается "частичная мобилизация", а местным СМИ запретили освещать эту тему.

Источник: главное управление разведки 

Дословно: "Несмотря на публичные заявления мэра Москвы Собянина о завершении "частичной мобилизации", продолжается вручение повесток военнообязанным по месту жительства и работы.

Сейчас власти остановили работу исключительно так называемых "мобильных мобилизационных пунктов" и приостановили практику "облав" на военнообязанных в общественных местах.

В специальных "темниках" (закрытых директивах руководству СМИ) акцентируется внимание на необходимости полного игнорирования темы "облав" в Москве и Санкт-Петербурге".

Детали: По данным ГУР, сейчас на полигонах московской области продолжается подготовка мобилизованных военнослужащих.

После подготовки планируется отправка подразделений в зону ведения боевых действий в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

В связи с нехваткой офицерского и сержантского состава на должности инструкторов взводов и инструкторов по подготовке назначают военнослужащих, подписавших контракт в воинском звании "рядовой" и имеющих боевой опыт на территории Украины.

Подтверждается количество мобилизованных в ряды ВС РФ "первой волны" - не менее 200 тысяч человек.

В разведке отмечают, что дальнейшая мобилизация в РФ будет продолжаться в "классическом" варианте времен Второй Мировой войны.

Первая часть мобилизованных направленных в Украину с минимальными сроками подготовки (или вообще без нее) предназначена для стабилизации линии фронта.

Следующие части мобилизованных будут направляться с учетом развития оперативной обстановки и, по возможности, в зависимости от готовности личного состава.

По аналогичному принципу будут привлекаться мобилизованные второй, третьей и других волн мобилизации.

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоВ замке "Паланок" вместо венгерского турула поставили Тризуб

США могут предоставить Украине системы ПВО HAWK - СМИ

Веерные отключения: во вторник ограничат электроснабжение во всех областях

ВСУ, вероятно, возьмут под контроль правобережье Херсонщины до конца года – ISW

Россияне наступают на двух направлениях и готовят оборонительные позиции на Херсонщине – Генштаб

Президент Германии Штайнмайер прибыл в Киев

Все новости...
Последние новости
12:12
Глава Еврокомиссии предложила вариант, как сделать восстановление Украины историей успеха
12:11
Оккупанты жалуются, что в Херсоне не хотят принимать российские рубли
12:10
В работе WhatsApp произошел масштабный сбой
12:08
Шмыгаль встретился с главой МВФ: какие вопросы обсудили
11:59
Кадыров призвал "стирать с земли" украинские города
11:55
В Херсоне оккупанты зовут людей в "тероборону", но никто не хочет – Сопротивление
11:50
Украина вернула тела еще 25 погибших военных
11:34
ЧВК "Вагнера" массово набирает из тюрем больных ВИЧ и гепатитом, их маркируют браслетами
11:32
Курс валют 25 октября: наличная гривня резко укрепляется
11:27
"Дорога жизни". Репортаж из эвакуационной колонны в Васильевке
Все новости...