В Москве продолжается скрытая мобилизация – разведка

Украинская разведка сообщает, что в российской столице продолжается "частичная мобилизация", а местным СМИ запретили освещать эту тему.

Источник: главное управление разведки

Дословно: "Несмотря на публичные заявления мэра Москвы Собянина о завершении "частичной мобилизации", продолжается вручение повесток военнообязанным по месту жительства и работы.

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Сейчас власти остановили работу исключительно так называемых "мобильных мобилизационных пунктов" и приостановили практику "облав" на военнообязанных в общественных местах.

В специальных "темниках" (закрытых директивах руководству СМИ) акцентируется внимание на необходимости полного игнорирования темы "облав" в Москве и Санкт-Петербурге".

Детали: По данным ГУР, сейчас на полигонах московской области продолжается подготовка мобилизованных военнослужащих.

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После подготовки планируется отправка подразделений в зону ведения боевых действий в Украине.

В связи с нехваткой офицерского и сержантского состава на должности инструкторов взводов и инструкторов по подготовке назначают военнослужащих, подписавших контракт в воинском звании "рядовой" и имеющих боевой опыт на территории Украины.

Подтверждается количество мобилизованных в ряды ВС РФ "первой волны" - не менее 200 тысяч человек.

В разведке отмечают, что дальнейшая мобилизация в РФ будет продолжаться в "классическом" варианте времен Второй Мировой войны.

Первая часть мобилизованных направленных в Украину с минимальными сроками подготовки (или вообще без нее) предназначена для стабилизации линии фронта.

Следующие части мобилизованных будут направляться с учетом развития оперативной обстановки и, по возможности, в зависимости от готовности личного состава.

По аналогичному принципу будут привлекаться мобилизованные второй, третьей и других волн мобилизации.

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