"Венеційка" визнала законною заборону демонстрації символіки вторгнення РФ

"Венеційська комісія" визнала законною та пропорційною заборону Молдови на демонстрацію символіки, яку російська армія використовує у війні проти України.

Про це у понеділок повідомили у відділі комунікацій Ради Європи, пише "Європейська правда".

Уряд Молдови запросив думку комісії щодо запровадження заборони на демонстрацію цих символів, оскільки молдовські комуністи та соціалісти виступили проти рішення.

Комісія на засіданні 21-22 жовтня постановила, що у контексті війни заборона на демонстрацію певних символів, які використовували російські збройні сили під час вторгнення в Україну, прийнята молдовським парламентом у квітні, відповідає вимогам законності, легітимності та пропорційності.

"Венеційська комісія" вважає правдоподібним твердження про наявність гострої соціальної необхідності введення такого обмеження свободи вираження, і про те, що демонстрація таких символів, які використовуються російською армією під час нинішньої агресії проти України, "може створити реальну й безпосередню небезпеку заворушень і загрозу національній безпеці та правам інших осіб, включно з українськими біженцями в країні".

У рішенні також зазначається, що швидке ухвалення цієї заборони, яка пройшла через парламент всього протягом тижня, було виправдано терміновістю питання у зв'язку з агресією Росії проти України.

Водночас комісія рекомендувала запровадити чітке уточнення категорій символів, "створених шляхом стилізації" інших заборонених символів, та термінів "пропаганда чи героїзація" щодо екстремістської діяльності, а також уточнити процедуру застосування покарання.

ВІДЕО ДНЯ

Парламент Молдови у квітні заборонив використання символів воєнної агресії РФ, зокрема, георгіївської стрічки, символів Z і V.