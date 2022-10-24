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"Венецианка" признала законным запрет демонстрации символики вторжения РФ

"Европейская правда"Понедельник, 24 октября 2022, 18:15

"Венецианская комиссия" признала законным и пропорциональным запрет Молдовы на демонстрацию символики, которую российская армия использует в войне против Украины.

Об этом в понедельник сообщили в отделе коммуникаций Совета Европы, пишет "Европейская правда".

Правительство Молдовы запросило мнение комиссии о введении запрета на демонстрацию этих символов, поскольку молдавские коммунисты и социалисты выступили против решения.

Комиссия на заседании 21-22 октября постановила, что в контексте войны запрет на демонстрацию определенных символов, которые использовали российские вооруженные силы во время вторжения в Украину, принятый молдавским парламентом в апреле, соответствует требованиям законности, легитимности и пропорциональности.

"Венецианская комиссия" считает правдоподобным утверждение о наличии острой социальной необходимости введения такого ограничения свободы выражения, и о том, что демонстрация таких символов, используемых российской армией во время нынешней агрессии против Украины, "может создать реальную и непосредственную опасность беспорядков и угрозу национальной безопасности и правам других лиц, включая украинских беженцев в стране". 

В решении также отмечается, что быстрое принятие этого запрета, который прошел через парламент всего в течение недели, было оправдано срочностью вопроса в связи с агрессией России против Украины.

В то же время комиссия рекомендовала ввести четкое уточнение категорий символов, "созданных путем стилизации" других запрещенных символов, и терминов "пропаганда или героизация" по экстремистской деятельности, а также уточнить процедуру применения наказания.

ВИДЕО ДНЯ

Парламент Молдовы в апреле запретил использование символов военной агрессии РФ, в частности, георгиевской ленты, символов Z и V.

Темы: пропагандаРосcия
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