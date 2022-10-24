Лавров каже, брехні про "брудну бомбу" буде ще більше

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що у РФ заплановані ще контакти по військовій лінії через нібито плани Києва використати "брудну бомбу".

Заяву Лаврова наводить російське державне агентство ТАСС, повідомляє "Європейська правда".

Лавров сказав, що ситуацію з можливим використанням Україною "брудної бомби", яке вигадала сама Росія, обговорять у РБ ООН "сьогодні-завтра".

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Лавров назвав "несерйозними" спростування Заходом брехні РФ про нібито можливість використання Києвом "брудної бомби".

Раніше у понеділок глава Генштабу РФ Валерій Герасімов подзвонив голові комітету начальників штабів Британії Тоні Радакіну, звинувативши Україну у намірі застосувати "брудну бомбу".

Пізніше у понеділок Герасімов подзвонив американському колезі Марку Міллі для обговорення тих же безпідставних звинувачень на адресу України.

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Раніше аналогічні телефонні розмови на цю тему з західними міністрами проводив міністр оборони Росії Сергєй Шойгу. Протягом неділі він зателефонував щонайменше трьом міністрам оборони держав НАТО - Франції, Туреччини й Британії), розповідаючи про українську "брудну бомбу".

США, Британія і Франція спільно відкинули ці заяви як брехливі.

Генеральний НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи звинувачення Росії щодо України у створенні "брудної бомби", застеріг Москву від використання неправдивих заяв як приводу для ескалації війни.