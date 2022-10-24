Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лавров каже, брехні про "брудну бомбу" буде ще більше

"Європейська правда"Понеділок, 24 жовтня 2022, 18:55

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що у РФ заплановані ще контакти по військовій лінії через нібито плани Києва використати "брудну бомбу".

Заяву Лаврова наводить російське державне агентство ТАСС, повідомляє "Європейська правда".

Лавров сказав, що ситуацію з можливим використанням Україною "брудної бомби", яке вигадала сама Росія, обговорять у РБ ООН "сьогодні-завтра".

Реклама:

Лавров назвав "несерйозними" спростування Заходом брехні РФ про нібито можливість використання Києвом "брудної бомби".

Раніше у понеділок глава Генштабу РФ Валерій Герасімов подзвонив голові комітету начальників штабів Британії Тоні Радакіну, звинувативши Україну у намірі застосувати "брудну бомбу".

Пізніше у понеділок Герасімов подзвонив американському колезі Марку Міллі для обговорення тих же безпідставних звинувачень на адресу України.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше аналогічні телефонні розмови на цю тему з західними міністрами проводив міністр оборони Росії Сергєй Шойгу. Протягом неділі він  зателефонував щонайменше трьом міністрам оборони держав НАТО - ФранціїТуреччини й Британії), розповідаючи про українську "брудну бомбу". 

США, Британія і Франція спільно відкинули ці заяви як брехливі.

Генеральний НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи звинувачення Росії щодо України у створенні "брудної бомби", застеріг Москву від використання неправдивих заяв як приводу для ескалації війни.

Теми: ЛавровРосіяпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Лавров
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
МЗС Китаю озвучило Лаврову позицію щодо України після участі у зустрічі в Саудівській Аравії
ПАР просила прислати на саміт Лаврова замість Путіна
Останні новини
20:35
Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована
20:26
Син Медведєва, пропагандисти і військові: хто потрапив під нові санкції ЄС
20:20
Коли варто пити пробіотики після антибіотиків: розповіли в МОЗ
20:15
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
Усі новини...
Реклама: