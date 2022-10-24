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Лавров говорит, что лжи о "грязной бомбе" будет еще больше

"Европейская правда"Понедельник, 24 октября 2022, 18:55

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у РФ запланированы еще контакты по военной линии из-за якобы планов Киева использовать "грязную бомбу".

Заявление Лаврова приводит российское государственное агентство ТАСС, сообщает "Европейская правда".

Лавров сказал, что ситуацию с возможным использованием Украиной "грязной бомбы", которую придумала сама Россия, обсудят в СБ ООН "сегодня-завтра".

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Лавров назвал "несерьезными" опровержение Западом лжи РФ о якобы возможности использования Киевом "грязной бомбы".

Ранее в понедельник глава Генштаба РФ Валерий Герасимов позвонил главе комитета начальников штабов Британии Тони Радакину, обвинив Украину в намерении применить "грязную бомбу".

Позже в понедельник Герасимов позвонил американскому коллеге Марку Милли для обсуждения тех же безосновательных обвинений в адрес Украины.

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Ранее аналогичные телефонные разговоры по этой теме с западными министрами проводил министр обороны России Сергей Шойгу. В течение воскресенья он позвонил по меньшей мере трем министрам обороны государств НАТО (Франции, Турции и Британии), рассказывая об украинской "грязной бомбе".

США, Британия и Франция совместно отвергли эти заявления как лживые.

Генеральный НАТО Йенс Столтенберг, комментируя обвинения России предостерег Москву от использования ложных заявлений в качестве повода для эскалации войны.

Темы: ЛавровРосcияпропаганда
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