ЗСУ витіснили ворога з 4 населених пунктів на Донбасі – Генштаб

Збройні сили витіснили російських окупантів із населених пунктів Кармазинівка, М’ясожарівка і Невське Луганської області та Новосадове на Донеччині.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Авіація Сил оборони, протягом поточної доби, завдала сімнадцять ударів. Підтверджено ураження 13 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога та 4 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили 2 гелікоптери.

Українські ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили 4 пункти управління, десять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 6 складів боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, район вогневих позицій артилерії та три інші важливі об’єкти противника".

Деталі: Щоб уповільнити контрнаступ ЗСУ окупанти продовжують мінувати мости та переправи на шляхах відступу в Миколаївській та Херсонській областях.

Окупанти продовжують активно вербувати ув’язнених як на території Росії, так і на тимчасово окупованих територіях.

Так, з виправної колонії № 90 в місті Херсон, після так званих бесід з представниками ФСБ, було звільнено більшість злочинців. В той же час, окупанти продовжують евакуацію поранених в Крим.

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Ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках і веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Протягом поточної доби Сили оборони відбили атаки ворога в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмут, Андріївка, Мар’їнка та Первомайське.

Завдяки успішним діям, наші війська витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М’ясожарівка і Невське Луганської області та Новосадове на Донеччині.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку.

За поточну добу окупанти завдали три ракетних та сім авіаційних ударів, здійснили три обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури у Куп’янську Харківської області, Вугледарі та Соледарі Донецької області і місті Миколаєві.

Ворог здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії на Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому, Південнобузькому напрямках.