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ВСУ вытеснили врага из 4 населенных пунктов на Донбассе – Генштаб

Алена МазуренкоПонедельник, 24 октября 2022, 19:11
ВСУ вытеснили врага из 4 населенных пунктов на Донбассе – Генштаб
фото: Генштаб

Вооруженные силы вытеснили российских оккупантов из населенных пунктов Кармазиновка, Мясожаровка и Невское Луганской области и Новосадово в Донецкой области.

Источник: Генштаб

Дословно: "Авиация Сил обороны, в течение текущих суток, нанесла семнадцать ударов. Подтверждено поражение 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники врага и 4 позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили 2 вертолета.

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Украинские ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили 4 пункта управления, десять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 6 складов боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, район огневых позиций артиллерии и три других важных объекта противника".

Детали: Чтобы замедлить контрнаступление ВСУ оккупанты продолжают минировать мосты и переправы на путях отступления в Николаевской и Херсонской областях.

Оккупанты продолжают активно вербовать заключенных как на территории России, так и на временно оккупированных территориях.

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Так, из исправительной колонии № 90 в городе Херсон, после так называемых бесед с представителями ФСБ, было освобождено большинство преступников. В то же время, оккупанты продолжают эвакуацию раненых в Крым.

Враг пытается удержать временно захваченные территории, улучшить тактическое положение, сосредоточивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях и ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В течение текущих суток Силы обороны отбили атаки врага в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Бахмут, Андреевка, Марьинка и Первомайское.

Благодаря успешным действиям, наши войска вытеснили врага из населенных пунктов Кармазиновка, Мясожаровка и Невское Луганской области и Новосадово в Донецкой области.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии соприкосновения и ведет воздушную разведку.

За текущие сутки оккупанты нанесли три ракетных и семь авиационных ударов, осуществили три обстрела из реактивных систем залпового огня.

Вражеским ударам подверглись объекты гражданской инфраструктуры в Купянске Харьковской области, Угледаре и Соледаре Донецкой области и городе Николаеве.

Враг осуществлял обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии на Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском, Южнобугском направлениях.

Темы: Генштабвойнаоккупация
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