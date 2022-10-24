Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Стало відомо, коли Ріші Сунак стане прем’єром Британії

"Європейська правда"Понеділок, 24 жовтня 2022, 21:31

Новообраний лідер Консервативної партії Великої Британії Ріші Сунак буде призначений прем’єр-міністром уже у вівторок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

За попереднім графіком, об 11:00 за Києвом нинішня британська прем’єрка Ліз Трасс проведе останнє засідання уряду, а о 12:15 – виголосить прощальну промову на Даунінґ-стрит.

Після цього Трасс разом із Ріші Сунаком поїдуть на аудієнцію до британського короля Чарльза ІІІ, який затвердить звільнення прем’єрки та призначення нового глави уряду. Приблизно о 13:35 Сунак уже в новому статусі виголосить першу промову на Даунінґ-стрит.

У понеділок стало відомо, що Пенні Мордонт відкликала свою кандидатуру на посаду очільниці торі, у результаті чого її автоматично посів колишній міністр фінансів Ріші Сунак.

42-річний Сунак входить до списку 250 найбагатших британців, значною мірою він потрапив туди завдяки дружині Акшаті Мерті, яка є дочкою індійського бізнесмена-мільярдера Нараяні Мерті. 

У політиці Сунак перебуває з 2015 року і до призначення прем’єром він встиг попрацювати в парламентському комітеті з питань екології та міністерствах житлобудування й фінансів (останнє він очолював з лютого 2020 по липень 2022 року).

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Лідер, якого не обирали: хто такий Ріші Сунак і чому він став прем'єром Британії.

Теми: Велика БританіяСунакпрем'єр
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Верещук просить українців за кордоном не вертатись в Україну на зиму

фото Ріші Сунак офіційно став прем’єр-міністром Британії

Росії треба 5 років на відновлення запасів ракет: заважають санкції

фотоУ замку "Паланок" замість угорського турула поставили Тризуб

США можуть надати Україні системи ППО HAWK - ЗМІ

Віялові відключення: у вівторок обмежать електропостачання в усіх областях

Усі новини...
Велика Британія
Тепер голова Генштабу РФ поніс брехню про "брудну бомбу" в Європу
Лідерка Шотландії після обрання Сунака закликала до нових виборів і незалежності від Британії
Ріші Сунак стане новим прем'єр-міністром Великої Британії
Останні новини
16:04
У Червоному Хресті України відреагували на ініціативу російських "колег" допомогти родинам мобілізованих
15:57
Влада РФ змусила студентів коледжів шити спорядження для окупантів
15:48
фото, відеоШтайнмаєр ховався в укритті під час повітряної тривоги на Чернігівщині
15:47
СБУ повідомила про підозру міністру транспорту РФ: через нього в Крим перекинули ворожу бронетехніку
15:41
Новий зенітний ракетний полк сформували на Полтавщині
15:39
ЄБРР виділить 500 мільйонів євро позик для "Укренерго" та "Нафтогазу"
15:37
Велика частина Рівного без світла: аварія на підстанції
15:34
У Kia не виключають можливості згортання бізнесу в Росії
15:27
Росія планує ядерні навчання "Гром" – ЗMІ
15:22
фотоТелескоп Хаббл зробив знімок "замкової щілини" у космосі
Усі новини...