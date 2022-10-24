Стало відомо, коли Ріші Сунак стане прем’єром Британії

Новообраний лідер Консервативної партії Великої Британії Ріші Сунак буде призначений прем’єр-міністром уже у вівторок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

За попереднім графіком, об 11:00 за Києвом нинішня британська прем’єрка Ліз Трасс проведе останнє засідання уряду, а о 12:15 – виголосить прощальну промову на Даунінґ-стрит.

Після цього Трасс разом із Ріші Сунаком поїдуть на аудієнцію до британського короля Чарльза ІІІ, який затвердить звільнення прем’єрки та призначення нового глави уряду. Приблизно о 13:35 Сунак уже в новому статусі виголосить першу промову на Даунінґ-стрит.

У понеділок стало відомо, що Пенні Мордонт відкликала свою кандидатуру на посаду очільниці торі, у результаті чого її автоматично посів колишній міністр фінансів Ріші Сунак.

42-річний Сунак входить до списку 250 найбагатших британців, значною мірою він потрапив туди завдяки дружині Акшаті Мерті, яка є дочкою індійського бізнесмена-мільярдера Нараяні Мерті.

У політиці Сунак перебуває з 2015 року і до призначення прем’єром він встиг попрацювати в парламентському комітеті з питань екології та міністерствах житлобудування й фінансів (останнє він очолював з лютого 2020 по липень 2022 року).

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