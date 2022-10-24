Стало известно, когда Риши Сунак станет премьером Британии

Новоизбранный лидер Консервативной партии Великобритании Риши Сунак будет назначен премьер-министром уже во вторник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

По предварительному графику, в 11:00 по Киеву нынешняя британская премьер Лиз Трасс проведет последнее заседание правительства, а в 12:15 - произнесет прощальную речь на Даунинг-стрит.

После этого Трасс вместе с Риши Сунаком поедут на аудиенцию к британскому королю Чарльзу III, который утвердит увольнение премьера и назначение нового главы правительства. Примерно в 13:35 Сунак уже в новом статусе произнесет первую речь на Даунинг-стрит.

Напомним, премьер Британии Лиз Трасс на прошлой неделе объявила об отставке после шести недель пребывания в должности, и начались выборы нового лидера Консервативной партии.

В понедельник стало известно, что Пенни Мордонт отозвала свою кандидатуру на пост главы тори, в результате чего ее автоматически занял бывший министр финансов Риши Сунак.

42-летний Сунак входит в список 250 самых богатых британцев, в значительной степени он попал туда благодаря жене Акшати Мерти, которая является дочерью индийского бизнесмена-миллиардера Нараяни Мерти.

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В политике Сунак находится с 2015 года и до назначения премьером он успел поработать в парламентском комитете по вопросам экологии и министерствах жилстроительства и финансов (последнее он возглавлял с февраля 2020 по июль 2022 года).

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