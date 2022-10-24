Петиція про блокування "Страни.ua" набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів
Петиція про блокування проросійського ресурсу "Страни.ua" набрала необхідну кількість голосів для розгляду президента Володимира Зеленського.
Джерело: петиції на сайті ОП
Деталі: Петиція про блокування проросійського сайту "strana ua" станом на вечір понеділка, 24 жовтня, набрала 25 197 голосів, з 25 000 необхідних для розгляду.
Наразі петиція очікує на розгляд.
Автор петиції Роман Балан опублікував її 28 вересня
Дослівно: "16 лютого 2022 року вашим (президентським - ред.) указом було введено в дію рішення РНБО про санкції та повне блокування проросійського інтернет-ресурсу strana ua, всіх його клонів і сторінок у соцмережах.
Однак, на жаль, ваш указ виконується не всіма інтернет-провайдерами і в українців усе ще зберігається доступ до проросійського маніпулятивного ресурсу, зокрема, через дзеркала в доменних зонах best, today, media тощо".
За словами автора ініціативи, редакція "Страни" створила новий Youtube-канал для обходу заборон.
Також, попри санкції, так званих "журналістів" проросійської "Страни" було акредитовано до державного престуру у щойно деокуповану Балаклію.
Ініціатор закликає перевірити хід виконання рішення РНБО про санкції щодо "страни" і вжити всіх необхідних заходів задля припинення співпраці і повного блокування цього пропагандистського ресурсу в Україні.