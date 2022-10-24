Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Петиція про блокування "Страни.ua" набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів

Альона Мазуренко Понеділок, 24 жовтня 2022, 21:48

Петиція про блокування проросійського ресурсу "Страни.ua" набрала необхідну кількість голосів для розгляду президента Володимира Зеленського.

Джерело: петиції на сайті ОП

Деталі: Петиція про блокування проросійського сайту "strana ua" станом на вечір понеділка, 24 жовтня, набрала 25 197 голосів, з 25 000 необхідних для розгляду. 

Наразі петиція очікує на розгляд. 

Автор петиції Роман Балан опублікував її 28 вересня

Дослівно: "16 лютого 2022 року вашим (президентським - ред.) указом було введено в дію рішення РНБО про санкції та повне блокування проросійського інтернет-ресурсу strana ua, всіх його клонів і сторінок у соцмережах.

Однак, на жаль, ваш указ виконується не всіма інтернет-провайдерами і в українців усе ще зберігається доступ до проросійського маніпулятивного ресурсу, зокрема, через дзеркала в доменних зонах best, today, media тощо".

ВІДЕО ДНЯ

За словами автора ініціативи, редакція "Страни" створила новий Youtube-канал для обходу заборон.

Також, попри санкції, так званих "журналістів" проросійської "Страни" було акредитовано до державного престуру у щойно деокуповану Балаклію. 

Ініціатор закликає перевірити хід виконання рішення РНБО про санкції щодо "страни" і вжити всіх необхідних заходів задля припинення співпраці і повного блокування цього пропагандистського ресурсу в Україні.

Теми: петиціяпропагандаколабораціядержзрада
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Верещук просить українців за кордоном не вертатись в Україну на зиму

фото Ріші Сунак офіційно став прем’єр-міністром Британії

Росії треба 5 років на відновлення запасів ракет: заважають санкції

фотоУ замку "Паланок" замість угорського турула поставили Тризуб

США можуть надати Україні системи ППО HAWK - ЗМІ

Віялові відключення: у вівторок обмежать електропостачання в усіх областях

Усі новини...
петиція
Петиція щодо виїзду за кордон студентів-чоловіків набрала 25 тисяч підписів
Зеленський відповів на петицію про легалізацію порно
Закрита Росія: чому Україна досі не зважилась повісити на двері замок?
Останні новини
16:04
У Червоному Хресті України відреагували на ініціативу російських "колег" допомогти родинам мобілізованих
15:57
Влада РФ змусила студентів коледжів шити спорядження для окупантів
15:48
фото, відеоШтайнмаєр ховався в укритті під час повітряної тривоги на Чернігівщині
15:47
СБУ повідомила про підозру міністру транспорту РФ: через нього в Крим перекинули ворожу бронетехніку
15:41
Новий зенітний ракетний полк сформували на Полтавщині
15:39
ЄБРР виділить 500 мільйонів євро позик для "Укренерго" та "Нафтогазу"
15:37
Велика частина Рівного без світла: аварія на підстанції
15:34
У Kia не виключають можливості згортання бізнесу в Росії
15:27
Росія планує ядерні навчання "Гром" – ЗMІ
15:22
фотоТелескоп Хаббл зробив знімок "замкової щілини" у космосі
Усі новини...