Петиція про блокування "Страни.ua" набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів

Петиція про блокування проросійського ресурсу "Страни.ua" набрала необхідну кількість голосів для розгляду президента Володимира Зеленського.

Джерело: петиції на сайті ОП

Деталі: Петиція про блокування проросійського сайту "strana ua" станом на вечір понеділка, 24 жовтня, набрала 25 197 голосів, з 25 000 необхідних для розгляду.

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Наразі петиція очікує на розгляд.

Автор петиції Роман Балан опублікував її 28 вересня

Дослівно: "16 лютого 2022 року вашим (президентським - ред.) указом було введено в дію рішення РНБО про санкції та повне блокування проросійського інтернет-ресурсу strana ua, всіх його клонів і сторінок у соцмережах.

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Однак, на жаль, ваш указ виконується не всіма інтернет-провайдерами і в українців усе ще зберігається доступ до проросійського маніпулятивного ресурсу, зокрема, через дзеркала в доменних зонах best, today, media тощо".

За словами автора ініціативи, редакція "Страни" створила новий Youtube-канал для обходу заборон.

Також, попри санкції, так званих "журналістів" проросійської "Страни" було акредитовано до державного престуру у щойно деокуповану Балаклію.

Ініціатор закликає перевірити хід виконання рішення РНБО про санкції щодо "страни" і вжити всіх необхідних заходів задля припинення співпраці і повного блокування цього пропагандистського ресурсу в Україні.