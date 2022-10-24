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Петиция о блокировке "Страны.ua" набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов

Алена МазуренкоПонедельник, 24 октября 2022, 21:48
Петиция о блокировке Страны.ua набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов

Петиция о блокировании пророссийского ресурса "Страны.ua" набрала необходимое количество голосов для рассмотрения президента Владимира Зеленского.

Источник: петиции на сайте ОП

Детали: Петиция о блокировании пророссийского сайта "strana ua" по состоянию на вечер понедельника, 24 октября, набрала 25 197 голосов, из 25 000 необходимых для рассмотрения. 

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Сейчас петиция ожидает рассмотрения. 

Автор петиции Роман Балан опубликовал ее 28 сентября

Дословно: "16 февраля 2022 года вашим (президентским - ред.) указом было введено в действие решение СНБО о санкциях и полном блокировании пророссийского интернет-ресурса strana ua, всех его клонов и страниц в соцсетях.

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Однако, к сожалению, ваш указ выполняется не всеми интернет-провайдерами и у украинцев все еще сохраняется доступ к пророссийскому манипулятивному ресурсу, в частности, через зеркала в доменных зонах best, today, media и т.д.".

По словам автора инициативы, редакция "Страны" создала новый Youtube-канал для обхода запретов.

Также, несмотря на санкции, так называемые "журналисты" пророссийской "Страны" были аккредитованы в государственный престур в только что деоккупированную Балаклею. 

Инициатор призывает проверить ход выполнения решения СНБО о санкциях в отношении "Страны" и принять все необходимые меры для прекращения сотрудничества и полного блокирования этого пропагандистского ресурса в Украине.

Темы: петицияпропагандаколлаборационизмгосизмена
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