Петиция о блокировке "Страны.ua" набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов

Петиция о блокировании пророссийского ресурса "Страны.ua" набрала необходимое количество голосов для рассмотрения президента Владимира Зеленского.

Источник: петиции на сайте ОП

Детали: Петиция о блокировании пророссийского сайта "strana ua" по состоянию на вечер понедельника, 24 октября, набрала 25 197 голосов, из 25 000 необходимых для рассмотрения.

Сейчас петиция ожидает рассмотрения.

Автор петиции Роман Балан опубликовал ее 28 сентября

Дословно: "16 февраля 2022 года вашим (президентским - ред.) указом было введено в действие решение СНБО о санкциях и полном блокировании пророссийского интернет-ресурса strana ua, всех его клонов и страниц в соцсетях.

Однако, к сожалению, ваш указ выполняется не всеми интернет-провайдерами и у украинцев все еще сохраняется доступ к пророссийскому манипулятивному ресурсу, в частности, через зеркала в доменных зонах best, today, media и т.д.".

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По словам автора инициативы, редакция "Страны" создала новый Youtube-канал для обхода запретов.

Также, несмотря на санкции, так называемые "журналисты" пророссийской "Страны" были аккредитованы в государственный престур в только что деоккупированную Балаклею.

Инициатор призывает проверить ход выполнения решения СНБО о санкциях в отношении "Страны" и принять все необходимые меры для прекращения сотрудничества и полного блокирования этого пропагандистского ресурса в Украине.