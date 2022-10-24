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Росія вже 85 разів вдарила по енергооб'єктах України, 51 атака була в жовтні – ОГП

Валентина РоманенкоПонеділок, 24 жовтня 2022, 21:53
Росія вже 85 разів вдарила по енергооб'єктах України, 51 атака була в жовтні – ОГП
ілюстративне фото pixabay

Від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 85 атак на об'єкти електроенергетики України, з них 51 – у жовтні.

Джерело: генеральний прокурор Андрій Костін

Деталі:  За даними ОГП, від початку повномасштабного вторгнення збройними силами РФ здійснено 85 атак на об’єкти електроенергетики, з них 51 - у жовтні.

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Найбільше ударів по об’єктам критичної інфраструктури завдано у Дніпропетровській області – 8, Львівській – 6, Вінницькій – 5, Сумській – 4, Харківській – 4, у Києві – 4.

 

В день Організації Об’єднаних Націй, яка була заснована 77 років тому, генпрокурор закликав ООН продовжити боротись за мир та безпеку, і в контексті цієї боротьби підтримати створення Міжнародного трибуналу для агресора.

Пряма мова Костіна: "Це політика знищення українців через створення умов, непридатних для життя. З наближенням зими російське керівництво свідомо позбавляє людей базових речей: води, електрики, тепла. Так само як свідомо прирікало на голодну смерть під час Голодомору 1932-1933 років. Це - тероризм і воєнний злочин".

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Теми: війнаенергетика
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