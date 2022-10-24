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Россия уже 85 раз ударила по энергообъектам Украины, 51 атака была в октябре – ОГП

Валентина РоманенкоПонедельник, 24 октября 2022, 21:53
иллюстративное фото pixabay

С начала полномасштабного вторжения Россия осуществила 85 атак на объекты электроэнергетики Украины, из них 51 - в октябре.

Источник: генеральный прокурор Андрей Костин

Детали:  По данным ОГП, с начала полномасштабного вторжения вооруженными силами РФ осуществлено 85 атак на объекты электроэнергетики, из них 51 - в октябре.

Больше всего ударов по объектам критической инфраструктуры нанесено в Днепропетровской области - 8, Львовской - 6, Винницкой - 5, Сумской - 4, Харьковской - 4, в Киеве - 4.

 

В день Организации Объединенных Наций, которая была основана 77 лет назад, генпрокурор призвал ООН продолжить бороться за мир и безопасность, и в контексте этой борьбы поддержать создание Международного трибунала для агрессора.

Прямая речь Костина: "Это политика уничтожения украинцев через создание условий, непригодных для жизни. С приближением зимы российское руководство сознательно лишает людей базовых вещей: воды, электричества, тепла. Так же как сознательно обрекало на голодную смерть во время Голодомора 1932-1933 годов. Это - терроризм и военное преступление".

Темы: войнаэнергетика
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