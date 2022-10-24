Зеленський: Україна ламає так звану другу армію світу

Президент Володимир Зеленський вважає, що через 8 місяців повномасштабної війни з Росією українська армія ламає так звану "другу армію світу".

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Сьогодні (24 жовтня - ред.) рівно вісім місяців повномасштабної війни. Що досягнуто за цей час?

Ми відстояли незалежність нашої держави – і Росії це вже не змінити. Крок за кроком звільняємо українську землю. Зараз звучать Донбас, Харківщина, Херсонщина. Але звучатимуть і Запорізька область, і Крим: прийде час – і вся Україна буде вільною.

Україна ламає так звану другу армію світу – і відтепер Росія буде тільки прохачкою. Щось там випрошує в Ірані, щось намагається вичавити із західних держав – вигадуючи різні нісенітниці про Україну.

Російський потенціал розтрачується на війну проти нашої держави й усього вільного світу. Був газовий вплив – немає. Був військовий вплив – випарується. Була політична вага – тепер ізоляція. Були ідеологічні амбіції – тепер лише огида".

Деталі: За словами президента, це дуже важлива зміна конфігурації в Євразії: "Чим більше свого потенціалу Росія втратить зараз, тим більше реальної свободи отримають усі народи і поруч з Росією, і в її межах. Україна – у першу чергу".