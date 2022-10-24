Зеленский: Украина ломает так называемую вторую армию мира

Президент Владимир Зеленский считает, что через 8 месяцев полномасштабной войны с Россией украинская армия ломает так называемую "вторую армию мира".

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Сегодня (24 октября - ред.) ровно восемь месяцев полномасштабной войны. Что достигнуто за это время?

Мы отстояли независимость нашего государства - и России это уже не изменить. Шаг за шагом освобождаем украинскую землю. Сейчас звучат Донбасс, Харьковщина, Херсонщина. Но будут звучать и Запорожская область, и Крым: придет время - и вся Украина будет свободной.

Украина ломает так называемую вторую армию мира - и отныне Россия будет только просительницей. Что-то там выпрашивает у Ирана, что-то пытается выжать из западных государств - придумывая разные глупости об Украине.

Российский потенциал растрачивается на войну против нашего государства и всего свободного мира. Было газовое влияние - нет. Было военное влияние - испарится. Был политический вес - теперь изоляция. Были идеологические амбиции - теперь только отвращение".

Детали: По словам президента, это очень важное изменение конфигурации в Евразии: "Чем больше своего потенциала Россия потеряет сейчас, тем больше реальной свободы получат все народы и рядом с Россией, и в ее пределах. Украина - в первую очередь".