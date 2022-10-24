Третій за добу: Ще один ворожий вертоліт Ка-52 "приземлили" на Херсонщині
Понеділок, 24 жовтня 2022, 22:27
Українські протиповітряні сили збили третій за день російський ударний вертоліт Ка-52.
Джерело: повідомлення Повітряних сил ЗСУ
Дослівно: "Близько 21.30 години, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України збито третій за добу російський вертоліт Ка-52, можливо із двигунами від українського виробника".
Що цьому передувало:
Вдень 24 жовтня повітряники повідомили, що "приземлили" два ворожі гелікоптери Ка-52 типу "Алігатор" у Херсонській області.
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