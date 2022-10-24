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Третій за добу: Ще один ворожий вертоліт Ка-52 "приземлили" на Херсонщині

"Українська правда"Понеділок, 24 жовтня 2022, 22:27
ПС ЗСУ

Українські протиповітряні сили збили третій за день російський ударний вертоліт Ка-52.

Джерело: повідомлення Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "Близько 21.30 години, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України збито третій за добу російський вертоліт Ка-52, можливо із двигунами від українського виробника".

Що цьому передувало:

Вдень 24 жовтня повітряники повідомили, що "приземлили" два ворожі гелікоптери Ка-52 типу "Алігатор" у Херсонській області.

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Теми: Херсонська областьавіаРосія
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