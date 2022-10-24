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Третий за сутки: Еще один вражеский вертолет Ка-52 "приземлили" на Херсонщине

"Украинская правда"Понедельник, 24 октября 2022, 22:27
Третий за сутки: Еще один вражеский вертолет Ка-52 приземлили на Херсонщине
ВС ВСУ

Украинские противовоздушные силы сбили третий за день российский ударный вертолет Ка-52.

Источник: сообщение Воздушных сил ВСУ

Дословно: "Около 21.30 часов, в Бериславском районе Херсонщины, подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" Воздушных Сил ВС Украины сбит третий за сутки российский вертолет Ка-52, возможно с двигателями от украинского производителя".

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Темы: Херсонская областьавиаРосcия
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