В Брянській області Росії підірвали залізничну колію, що веде до Білорусі

В Брянській області РФ між Новозибковим і Злинкою спрацював вибуховий пристрій на залізничній колії.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке наводить слова губернатора регіону Олександра Богомаза, моніторингова група "Беларускі Гаюн"

Пряма мова: "Сьогодні ввечері (24 жовтня – ред.) на перегоні між населеними пунктами Новозибків і Злинка спрацював невідомий вибуховий пристрій. Пошкоджено залізничні колії. Постраждалих немає".

Деталі: В моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" опублікували фото, на яких видно пошкоджену рельсу і кілька шпал. Там також наголосили, що ця колія "активно використовують для військових перевезень Росія-Білорусь".

фото: Беларускі Гаюн