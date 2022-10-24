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В Брянській області Росії підірвали залізничну колію, що веде до Білорусі

"Українська правда"Понеділок, 24 жовтня 2022, 22:58
В Брянській області Росії підірвали залізничну колію, що веде до Білорусі

В Брянській області РФ між Новозибковим і Злинкою спрацював вибуховий пристрій на залізничній колії.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке наводить слова губернатора регіону Олександра Богомаза, моніторингова група "Беларускі Гаюн"

Пряма мова: "Сьогодні ввечері (24 жовтня – ред.) на перегоні між населеними пунктами Новозибків і Злинка спрацював невідомий вибуховий пристрій. Пошкоджено залізничні колії. Постраждалих немає".

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Деталі: В моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" опублікували фото, на яких видно пошкоджену рельсу і кілька шпал. Там також наголосили, що ця колія "активно використовують для військових перевезень Росія-Білорусь".

 
фото: Беларускі Гаюн

 

Теми: БілорусьРосіязалізниця
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