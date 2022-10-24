Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Брянській області Росії підірвали залізничну колію, що веде до Білорусі

"Українська правда"Понеділок, 24 жовтня 2022, 22:58

В Брянській області РФ між Новозибковим і Злинкою спрацював вибуховий пристрій на залізничній колії.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке наводить слова губернатора регіону Олександра Богомаза, моніторингова група "Беларускі Гаюн"

Пряма мова: "Сьогодні ввечері (24 жовтня – ред.) на перегоні між населеними пунктами Новозибків і Злинка спрацював невідомий вибуховий пристрій. Пошкоджено залізничні колії. Постраждалих немає".

Деталі: В моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" опублікували фото, на яких видно пошкоджену рельсу і кілька шпал. Там також наголосили, що ця колія "активно використовують для військових перевезень Росія-Білорусь".

 
фото: Беларускі Гаюн

 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БілорусьРосіязалізниця
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Верещук просить українців за кордоном не вертатись в Україну на зиму

фото Ріші Сунак офіційно став прем’єр-міністром Британії

Росії треба 5 років на відновлення запасів ракет: заважають санкції

фотоУ замку "Паланок" замість угорського турула поставили Тризуб

США можуть надати Україні системи ППО HAWK - ЗМІ

Віялові відключення: у вівторок обмежать електропостачання в усіх областях

Усі новини...
Білорусь
У Бресті поблизу кордону з Україною білоруси проведуть військові навчання зі стрільбами
У Білорусі заявили, що після зміцнення кордону бійці повертаються в частини. Але їх не меншає
Кирило Буданов: Коли повернемо Крим, Кримський міст перестане існувати
Останні новини
16:54
Данілов: Якщо росіяни підірвуть Каховську ГЕС, Крим на 10-15 років залишиться без води
16:45
Прикордонники показали, як тренуються користуватись NLAW в інтерактивному тирі
16:24
Поліція врятувала з Бахмута 8-річного хлопчика – його вагітна мама і тато загинули від обстрілу
16:15
Українцям пояснили, як врятуватись від "брудної бомби"
15:57
Влада РФ змусила студентів коледжів шити спорядження для окупантів
15:48
фото, відеоШтайнмаєр ховався в укритті під час повітряної тривоги на Чернігівщині
15:47
СБУ повідомила про підозру міністру транспорту РФ: через нього в Крим перекинули ворожу бронетехніку
15:41
Новий зенітний ракетний полк сформували на Полтавщині
15:39
ЄБРР виділить 500 мільйонів євро позик для "Укренерго" та "Нафтогазу"
15:37
Велика частина Рівного без світла: аварія на підстанції
Усі новини...