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В Брянской области России взорвали железнодорожные пути, ведущие в Беларусь

"Украинская правда"Понедельник, 24 октября 2022, 22:58

В Брянской области РФ между Новозыбковом и Злынкой сработало взрывное устройство на железнодорожном пути.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое приводит слова губернатора региона Александра Богомаза, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"

Прямая речь: "Сегодня вечером (24 октября - ред.) на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сработало неизвестное взрывное устройство. Повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет".

Детали: В мониторинговой группе "Беларускі Гаюн" опубликовали фото, на которых видно поврежденную рельсу и несколько шпал. Там также отметили, что этот путь "активно используют для военных перевозок Россия-Беларусь".

 
Фото: "Беларускі Гаюн"

 

Темы: БеларусьРосcияжелезная дорога
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