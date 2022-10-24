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Під час окупації Київщини загарбники незаконно вивезли 147 мирних українців – ОВА

Валентина РоманенкоПонеділок, 24 жовтня 2022, 23:33
Під час окупації Київщини загарбники незаконно вивезли 147 мирних українців – ОВА
Олексій Кулеба. фото з його FB

Під час окупації Київської області в березні 2022 року росіяни незаконно вивезли щонайменше 147 місцевих жителів на територію Білорусі та РФ.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram

Пряма мова: "Лише за офіційними даними під час окупації Київської області загарбники незаконно вивезли 147 мирних українців на територію Білорусі та РФ. 43 цивільних мешканців регіону перебувають у полоні. Ще 89 осіб вивезені і їх доля невідома".

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Деталі: Кулеба наголосив: депортація та викрадення людей – ще один злочин росіян над мирними українцями, про який повинен знати весь світ.

Чому це важливо: Під час окупації Київської області російські загарбники відзначилися жорстокістю та порушенням правил ведення війни та гуманітарного права.

Українські правоохоронці продовжують знаходити жертв росіян на деокупованій території Київщини.

ВІДЕО ДНЯ

Доля багатьох місцевих мешканців залишається невідомою, зокрема і журналіста відомої новинної агенції України.

Теми: Київська областьвійна
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