Во время оккупации Киевщины захватчики незаконно вывезли 147 мирных украинцев – ОВА

Алексей Кулеба. фото из его FB

Во время оккупации Киевской области в марте 2022 года россияне незаконно вывезли по меньшей мере 147 местных жителей на территорию Беларуси и РФ.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram

Прямая речь: "Только по официальным данным во время оккупации Киевской области захватчики незаконно вывезли 147 мирных украинцев на территорию Беларуси и РФ. 43 гражданских жителей региона находятся в плену. Еще 89 человек вывезены и их судьба неизвестна".

Детали: Кулеба отметил: депортация и похищение людей - еще одно преступление россиян над мирными украинцами, о котором должен знать весь мир.

Почему это важно: Во время оккупации Киевской области российские захватчики отличились жестокостью и нарушением правил ведения войны и гуманитарного права.

Украинские правоохранители продолжают находить жертв россиян на деоккупированной территории Киевщины.

Судьба многих местных жителей остается неизвестной, в том числе и журналиста известного новостного агентства Украины.