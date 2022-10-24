Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во время оккупации Киевщины захватчики незаконно вывезли 147 мирных украинцев – ОВА

Валентина РоманенкоПонедельник, 24 октября 2022, 23:33
Алексей Кулеба. фото из его FB

Во время оккупации Киевской области в марте 2022 года россияне незаконно вывезли по меньшей мере 147 местных жителей на территорию Беларуси и РФ.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram

Прямая речь: "Только по официальным данным во время оккупации Киевской области захватчики незаконно вывезли 147 мирных украинцев на территорию Беларуси и РФ. 43 гражданских жителей региона находятся в плену. Еще 89 человек вывезены и их судьба неизвестна".

Детали: Кулеба отметил: депортация и похищение людей - еще одно преступление россиян над мирными украинцами, о котором должен знать весь мир.

Почему это важно: Во время оккупации Киевской области российские захватчики отличились жестокостью и нарушением правил ведения войны и гуманитарного права.

Украинские правоохранители продолжают находить жертв россиян на деоккупированной территории Киевщины.

Судьба многих местных жителей остается неизвестной, в том числе и журналиста известного новостного агентства Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киевская областьвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, видеоШтайнмайер прятался в укрытии во время воздушной тревоги на Черниговщине

Верещук просит украинцев за рубежом не возвращаться в Украину на зиму

фото Риши Сунак официально стал премьер-министром Британии

России надо 5 лет на восстановление запасов ракет: мешают санкции

фотоВ замке "Паланок" вместо венгерского турула поставили Тризуб

США могут предоставить Украине системы ПВО HAWK - СМИ

Все новости...
Киевская область
В лесу на Киевщине нашли тело еще одной жертвы оккупантов – полиция
Во время оккупации Киевщины россияне вывезли как минимум 147 мирных жителей – ОВА
Все киевляне и жители области уже со светом – ДТЭК
Последние новости
17:28
Киев без света: одно из популярных в соцсетях фото оказалось старым
17:26
Возвращение Крыма восстановит настоящий мир - Зеленский
17:21
Приватбанк запустил быстрые переводы на карты платежной системы "Простір"
17:20
Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину и Байдену
17:17
видео На Херсонщине защитники уничтожили 13 целей врага
17:05
"Метинвест" подал иски против России в Европейский суд по правам человека: что требует
16:54
Данилов: Если россияне взорвут Каховскую ГЭС, Крым на 10-15 лет останется без воды
16:50
Еще один киргизский банк прекратил обслуживать российские карты "Мир"
16:45
Пограничники показали, как тренируются пользоваться NLAW в интерактивном тире
16:30
Укрзализныця получила 35 генераторов для вокзалов от Красного Креста Украины
Все новости...