Уряд Молдови пропонує обмежити використання ліфтів та освітлення для економії електроенергії

Уряд Молдови в понеділок підготував проєкт рішення комісії з надзвичайних ситуацій щодо обмеження споживання електроенергії для публічних консультацій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Як зазначається в документі, консультації ініціює міністерство інфраструктури та регіонального розвитку Молдови, оскільки владі необхідно вжити заходів, щоб знизити споживання енергоресурсів.

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Відомство пропонує адміністраторам житлових будинків з ліфтами, рекомендувати мешканцям не користуватися ними з 7:00 до 11:00 і з 18:00 до 23:00.

Також рекомендується знизити до мінімуму роботу опалювальних установок, на 30% скоротити освітлення всередині будівель, відключити фонтани, вітрини, святкове освітлення, рекламу, а також вимикати ескалатори з 7:00 до 11:00 і з 18:00 до 23:00.

Підприємствам, які використовують електричні печі, рекомендується частіше користуватися ними не в години пік. А компанії водопостачання та каналізації регулюватимуть режим роботи насосів водосховищ таким чином, щоб мінімізувати споживання електроенергії з 07:00 до 11:00 і з 18:00 до 23:00, повністю використовуючи потенціал водосховищ.

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Місцевій і центральній владі рекомендується вивчити можливості скорочення споживання електроенергії в години пік, але так, щоб вимкнення не загрожували безпеці та здоров'ю громадян, вимикати вуличне освітлення за пів години після світанку і вмикати його за пів години до заходу сонця.

Раніше в понеділок міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрей Спину заявив, що в країні очікується менша доступність енергії, ніж потрібно для безпроблемного забезпечення споживання з 7 ранку до 11 вечора, і закликав людей і бізнес економити на освітленні.

Як відомо, масовані удари РФ по українській енергетичній інфраструктурі останніми тижнями суттєво ускладнили ситуацію і для Молдови, яка втратила можливість купувати українську електроенергію.