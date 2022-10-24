Правительство Молдовы предлагает ограничить использование лифтов и освещения для экономии электроэнергии

Правительство Молдовы в понедельник подготовило проект решения комиссии по чрезвычайным ситуациям по ограничению потребления электроэнергии для публичных консультаций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Как отмечается в документе, консультации инициирует министерство инфраструктуры и регионального развития Молдовы, поскольку властям необходимо принять меры, чтобы снизить потребление энергоресурсов.

Ведомство предлагает администраторам жилых домов с лифтами, рекомендовать жильцам не пользоваться ими с 7:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00.

Также рекомендуется снизить до минимума работу отопительных установок, на 30% сократить освещение внутри зданий, отключить фонтаны, витрины, праздничное освещение, рекламу, а также выключать эскалаторы с 7:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00.

Предприятиям, которые используют электрические печи, рекомендуется чаще пользоваться ими не в часы пик. А компании водоснабжения и канализации будут регулировать режим работы насосов водохранилищ таким образом, чтобы минимизировать потребление электроэнергии с 07:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00, полностью используя потенциал водохранилищ.

Местным и центральным властям рекомендуется изучить возможности сокращения потребления электроэнергии в часы пик, но так, чтобы отключения не угрожали безопасности и здоровью граждан, выключать уличное освещение за полчаса после рассвета и включать его за полчаса до захода солнца.

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Ранее в понедельник министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину заявил, что в стране ожидается меньшая доступность энергии, чем нужно для беспроблемного обеспечения потребления с 7 утра до 11 вечера, и призвал людей и бизнес экономить на освещении.

Как известно, массированные удары РФ по украинской энергетической инфраструктуре в последние недели существенно осложнили ситуацию и для Молдовы, которая потеряла возможность покупать украинскую электроэнергию.