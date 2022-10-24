30 лівих демократів закликають Байдена до прямих переговорів із Росією

Група з 30 когресменів лівого крила Демократичної партії США в понеділок направили президенту Джо Байдену листа, де закликають кардинально переглянути стратегію щодо війни в Україні та піти на прямі переговори з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.

У листі демократи закликають Байдена поєднати безпрецедентну економічну та військову підтримку, яку Сполучені Штати надають Україні, з "дипломатичним поштовхом на випередження, подвоївши зусилля з пошуку реалістичних умов для припинення вогню".

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Однопартійці президента США висловлюють стурбованість тим, що Вашингтон не веде регулярного діалогу з Москвою для припинення затяжної війни, і нагадують про її глобальні наслідки – аж до зростання цін у Сполучених Штатах та небезпеку ядерного удару РФ.

"Ми не маємо жодних ілюзій щодо труднощів, пов'язаних із залученням Росії, враховуючи її кричуще й незаконне вторгнення в Україну. Якщо є спосіб закінчити війну, зберігши при цьому вільну і незалежну Україну, Америка зобов'язана використовувати всі дипломатичні можливості для підтримки такого рішення, яке буде прийнятним для народу України", – йдеться в листі.

Лист підписали деякі з найвідоміших представників демократів у Конгресі, зокрема Джеймі Раскін, Александрія Окасіо-Кортес, Корі Буш та Ільхан Омар. Це перший подібний заклик до адміністрації Байдена за вісім місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Досі головне занепокоєння можливим зменшенням підтримки України виникало у зв'язку з можливим посиленням позицій Республіканської партії в Конгресі після проміжних виборів 8 листопада.

Байден висловлював стурбованість тим, як США далі будуть підтримувати Україну, у разі перемоги республіканців, зокрема крила трампістів, на виборах до Палати представників.

За інформацією ЗМІ, у Конгресі представники з Демократичної та Республіканської партій обговорюють можливість ухвалити закон про виділення 50 мільярдів доларів допомоги Україні наперед на тлі побоювань, що після виборів законодавці можуть більш скептично ставитися до підтримки Києва.