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30 лівих демократів закликають Байдена до прямих переговорів із Росією

"Європейська правда"Понеділок, 24 жовтня 2022, 23:38

Група з 30 когресменів лівого крила Демократичної партії США в понеділок направили президенту Джо Байдену листа, де закликають кардинально переглянути стратегію щодо війни в Україні та піти на прямі переговори з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.

У листі демократи закликають Байдена поєднати безпрецедентну економічну та військову підтримку, яку Сполучені Штати надають Україні, з "дипломатичним поштовхом на випередження, подвоївши зусилля з пошуку реалістичних умов для припинення вогню".

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Однопартійці президента США висловлюють стурбованість тим, що Вашингтон не веде регулярного діалогу з Москвою для припинення затяжної війни, і нагадують про її глобальні наслідки – аж до зростання цін у Сполучених Штатах та небезпеку ядерного удару РФ.

"Ми не маємо жодних ілюзій щодо труднощів, пов'язаних із залученням Росії, враховуючи її кричуще й незаконне вторгнення в Україну. Якщо є спосіб закінчити війну, зберігши при цьому вільну і незалежну Україну, Америка зобов'язана використовувати всі дипломатичні можливості для підтримки такого рішення, яке буде прийнятним для народу України", – йдеться в листі.

Лист підписали деякі з найвідоміших представників демократів у Конгресі, зокрема Джеймі Раскін, Александрія Окасіо-Кортес, Корі Буш та Ільхан Омар. Це перший подібний заклик до адміністрації Байдена за вісім місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Досі головне занепокоєння можливим зменшенням підтримки України виникало у зв'язку з можливим посиленням позицій Республіканської партії в Конгресі після проміжних виборів 8 листопада.

Байден висловлював стурбованість тим, як США далі будуть підтримувати Україну, у разі перемоги республіканців, зокрема крила трампістів, на виборах до Палати представників.

За інформацією ЗМІ, у Конгресі представники з Демократичної та Республіканської партій обговорюють можливість ухвалити закон про виділення 50 мільярдів доларів допомоги Україні наперед на тлі побоювань, що після виборів законодавці можуть більш скептично ставитися до підтримки Києва.

Теми: СШАРосіяУкраїна
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