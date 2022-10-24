30 левых демократов призывают Байдена к прямым переговорам с Россией

Группа из 30 когрессменов левого крыла Демократической партии США в понедельник направили президенту Джо Байдену письмо, где призывают кардинально пересмотреть стратегию относительно войны в Украине и пойти на прямые переговоры с Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post.

В письме демократы призывают Байдена совместить беспрецедентную экономическую и военную поддержку, которую Соединенные Штаты оказывают Украине, с "дипломатическим толчком на опережение, удвоив усилия по поиску реалистичных условий для прекращения огня".

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Однопартийцы президента США выражают обеспокоенность тем, что Вашингтон не ведет регулярного диалога с Москвой для прекращения затяжной войны, и напоминают о ее глобальных последствиях - вплоть до роста цен в Соединенных Штатах и опасности ядерного удара РФ.

"Мы не питаем никаких иллюзий относительно трудностей, связанных с привлечением России, учитывая ее вопиющее и незаконное вторжение в Украину. Если есть способ закончить войну, сохранив при этом свободную и независимую Украину, Америка обязана использовать все дипломатические возможности для поддержки такого решения, которое будет приемлемым для народа Украины", - говорится в письме.

Письмо подписали некоторые из самых известных представителей демократов в Конгрессе, в частности Джейми Раскин, Александрия Окасио-Кортес, Кори Буш и Ильхан Омар. Это первый подобный призыв к администрации Байдена за восемь месяцев полномасштабного вторжения России в Украину.

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До сих пор главное беспокойство возможным уменьшением поддержки Украины возникало в связи с возможным усилением позиций Республиканской партии в Конгрессе после промежуточных выборов 8 ноября.

Байден выражал обеспокоенность тем, как США дальше будут поддерживать Украину, в случае победы республиканцев, в частности крыла трампистов, на выборах в Палату представителей.

По информации СМИ, в Конгрессе представители Демократической и Республиканской партий обсуждают возможность принять закон о выделении 50 миллиардов долларов помощи Украине заранее на фоне опасений, что после выборов законодатели могут более скептически относиться к поддержке Киева.