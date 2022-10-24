Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія і "брудна бомба": МАГАТЕ відвідає два ядерні об’єкти в Україні на її запит

"Європейська правда"Понеділок, 24 жовтня 2022, 23:43

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі в понеділок заявив, що інспектори організації найближчим часом відвідають два ядерні об’єкти в Україні на тлі звинувачень Росії про "брудну бомбу".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Він повідомив, що МАГАТЕ відомо про заяви Росії щодо нібито діяльності з виробництва ядерної зброї на двох ядерних об'єктах в Україні. Він підкреслив, що об’єкти перебувають під гарантіями агентства й регулярно іспектуються.

Реклама:

"МАГАТЕ провело інспекцію одного з цих об'єктів місяць тому, і всі наші висновки відповідали деклараціям України про гарантії. Там не було виявлено жодної незадекларованої ядерної діяльності або матеріалів", – зазначив Ґроссі.

Він додав, що інспектори МАГАТЕ готуються знову відвідати ці об'єкти найближчими днями після отримання запиту України з метою виявити "будь-яку можливу незаявлену ядерну діяльність та матеріали".

Раніше стало відомо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно запросив МАГАТЕ надіслати місію в Україну, щоб спростувати вигадки Москви про нібито розробку "брудної бомби".

ВІДЕО ДНЯ

Останніми днями міністр оборони Росії Сергєй Шойгу і глава Генштабу Валерій Герасімов активізували телефонні розмови з західними колегами про нібито заплановану провокацію України.

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що у РФ заплановані ще контакти по військовій лінії через нібито плани Києва використати "брудну бомбу".

Лавров сказав, що ситуацію з можливим використанням Україною "брудної бомби" обговорять у РБ ООН "сьогодні-завтра".

Теми: Росіяядерна зброяМАГАТЕУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Росія
Прийшли, погрожували розстріляти: ЗМІ дізнались, що було після похорону Пригожина
До Реєстру збитків України від війни приєдналася Швейцарія
Естонія експортує до Росії найбільшу кількість товарів поза ЄС
Останні новини
20:35
Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована
20:26
Син Медведєва, пропагандисти і військові: хто потрапив під нові санкції ЄС
20:20
Коли варто пити пробіотики після антибіотиків: розповіли в МОЗ
20:15
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
Усі новини...
Реклама: