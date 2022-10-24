Росія і "брудна бомба": МАГАТЕ відвідає два ядерні об’єкти в Україні на її запит

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі в понеділок заявив, що інспектори організації найближчим часом відвідають два ядерні об’єкти в Україні на тлі звинувачень Росії про "брудну бомбу".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Він повідомив, що МАГАТЕ відомо про заяви Росії щодо нібито діяльності з виробництва ядерної зброї на двох ядерних об'єктах в Україні. Він підкреслив, що об’єкти перебувають під гарантіями агентства й регулярно іспектуються.

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"МАГАТЕ провело інспекцію одного з цих об'єктів місяць тому, і всі наші висновки відповідали деклараціям України про гарантії. Там не було виявлено жодної незадекларованої ядерної діяльності або матеріалів", – зазначив Ґроссі.

Він додав, що інспектори МАГАТЕ готуються знову відвідати ці об'єкти найближчими днями після отримання запиту України з метою виявити "будь-яку можливу незаявлену ядерну діяльність та матеріали".

Раніше стало відомо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно запросив МАГАТЕ надіслати місію в Україну, щоб спростувати вигадки Москви про нібито розробку "брудної бомби".

ВІДЕО ДНЯ

Останніми днями міністр оборони Росії Сергєй Шойгу і глава Генштабу Валерій Герасімов активізували телефонні розмови з західними колегами про нібито заплановану провокацію України.

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що у РФ заплановані ще контакти по військовій лінії через нібито плани Києва використати "брудну бомбу".

Лавров сказав, що ситуацію з можливим використанням Україною "брудної бомби" обговорять у РБ ООН "сьогодні-завтра".