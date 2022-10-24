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Россия и "грязная бомба": МАГАТЭ посетит два ядерных объекта в Украине по ее запросу

"Европейская правда"Понедельник, 24 октября 2022, 23:43

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в понедельник заявил, что инспекторы организации в ближайшее время посетят два ядерных объекта в Украине на фоне обвинений России о "грязной бомбе".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Он сообщил, что МАГАТЭ известно о заявлениях России о якобы деятельности по производству ядерного оружия на двух ядерных объектах в Украине. Он подчеркнул, что объекты находятся под гарантиями агентства и регулярно испектуються.

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"МАГАТЭ провело инспекцию одного из этих объектов месяц назад, и все наши выводы соответствовали декларациям Украины о гарантиях. Там не было обнаружено никакой незадекларированной ядерной деятельности или материалов", - отметил Гросси.

Он добавил, что инспекторы МАГАТЭ готовятся вновь посетить эти объекты в ближайшие дни после получения запроса Украины с целью выявить "любую возможную незаявленную ядерную деятельность и материалы".

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально пригласил МАГАТЭ прислать миссию в Украину, чтобы опровергнуть выдумки Москвы о якобы разработке "грязной бомбы".

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В последние дни министр обороны России Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов активизировали телефонные разговоры с западными коллегами о якобы запланированной провокации Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у РФ запланированы еще контакты по военной линии из-за якобы планов Киева использовать "грязную бомбу".

Лавров сказал, что ситуацию с возможным использованием Украиной "грязной бомбы" обсудят в СБ ООН "сегодня-завтра".

Темы: Росcияядерное оружиеМАГАТЭУкраина
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