Сумщина: Росіяни гатили по прикордонних громадах, без жертв

Росіяни за добу 7 разів обстріляли чотири громади Сумської області, у всіх випадках минулося без жертв та руйнувань.

Джерело: голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький

Деталі: В Середино-Будській громаді ворог обстріляв один із населених пунктів із мінометів (7 "приходів").

Шалигинська громада: вранці росіяни вели артобстріл по прикордонні. Було 10 вибухів. Пообіді росіяни ще 16 разів вистрелили із артилерії по тому ж населеному пункті громади.

Великописарівську громаду росіяни обстріляли за день тричі: спершу із мінометів вели вогонь по околицям населених пунктів ( 8 прильотів), потім скинули вибухівку з безпілотника. Ввечері ще додали з мінометів (3 "приходи").

По околицях прикордонного села в Юнаківській громаді ворог застосував стрілецьку зброю. Військові зафіксували 10 автоматних черг.