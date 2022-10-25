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Сумщина: Росіяни гатили по прикордонних громадах, без жертв

"Українська правда"Вівторок, 25 жовтня 2022, 00:30
Сумщина: Росіяни гатили по прикордонних громадах, без жертв
ФОТО: GETTY

Росіяни за добу 7 разів обстріляли чотири громади Сумської області, у всіх випадках минулося без жертв та руйнувань.

Джерело: голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький

Деталі: В Середино-Будській громаді ворог обстріляв один із населених пунктів із мінометів (7 "приходів").

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Шалигинська громада: вранці росіяни вели артобстріл по прикордонні. Було 10 вибухів.  Пообіді росіяни ще 16 разів вистрелили із артилерії по тому ж населеному пункті громади.

Великописарівську громаду росіяни обстріляли за день тричі: спершу із мінометів вели вогонь по околицям населених пунктів ( 8 прильотів), потім скинули вибухівку з безпілотника.  Ввечері ще додали з мінометів (3 "приходи").

По околицях прикордонного села в Юнаківській громаді ворог застосував стрілецьку зброю. Військові зафіксували 10 автоматних черг.

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Теми: РосіявійнаСумська область
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