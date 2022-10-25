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Сумщина: Россияне били по приграничным громадам, без жертв

"Украинская правда"Вторник, 25 октября 2022, 00:30
ФОТО: GETTY

Россияне за сутки 7 раз обстреляли четыре громады Сумской области, во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.

Источник: председатель ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий

Детали: В Середино-Будской громаде враг обстрелял один из населенных пунктов из минометов (7 "приходов").

Шалигинская громада: утром россияне вели артобстрел по границе. Было 10 взрывов. После обеда россияне еще 16 раз выстрелили из артиллерии по тому же населенному пункту громады.

Великописаревскую громаду россияне обстреляли за день трижды: сначала из минометов вели огонь по окрестностям населенных пунктов (8 прилетов), затем сбросили взрывчатку с беспилотника. Вечером еще добавили из минометов (3 "прихода").

По окрестностям пограничного села в Юнаковской громаде враг применил стрелковое оружие. Военные зафиксировали 10 автоматных очередей.

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Темы: РосcиявойнаСумская область
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