Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сумщина: Россияне били по приграничным громадам, без жертв

"Украинская правда"Вторник, 25 октября 2022, 00:30
Сумщина: Россияне били по приграничным громадам, без жертв
ФОТО: GETTY

Россияне за сутки 7 раз обстреляли четыре громады Сумской области, во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.

Источник: председатель ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий

Детали: В Середино-Будской громаде враг обстрелял один из населенных пунктов из минометов (7 "приходов").

Реклама:

Шалигинская громада: утром россияне вели артобстрел по границе. Было 10 взрывов. После обеда россияне еще 16 раз выстрелили из артиллерии по тому же населенному пункту громады.

Великописаревскую громаду россияне обстреляли за день трижды: сначала из минометов вели огонь по окрестностям населенных пунктов (8 прилетов), затем сбросили взрывчатку с беспилотника. Вечером еще добавили из минометов (3 "прихода").

По окрестностям пограничного села в Юнаковской громаде враг применил стрелковое оружие. Военные зафиксировали 10 автоматных очередей.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: РосcиявойнаСумская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Росcия
Атака дронов на Псков: первые спутниковые снимки аэродрома
Сейм Польши утвердил состав скандальной комиссии по расследованию влияния РФ
Оккупанты заявили об атаке БПЛА в Брянской области РФ и о запуске ракеты по Крыму
Последние новости
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
Все новости...
Реклама: