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Українські євреї звернулися до Ізраїлю — просять допомогти подолати безпілотники

"Українська правда"Вівторок, 25 жовтня 2022, 00:55
Українські євреї звернулися до Ізраїлю — просять допомогти подолати безпілотники
ФОТО: GETTY

Українські  євреї звернулися до президента, уряду, Кнесету  та громадянського суспільства   Ізраїлю з закликом допомогти боротися з іранськими безпілотниками.

Джерело: виконавчий спів-президент Вааду України Йосиф Зісельс

Дослівно: "Друзі, ще не пізно приєднатися до союзу демократичних і вільних країн. Україна потребує вашої допомоги. Щодня на наші міста обрушуються десятки безпілотників іранського походження. Ізраїль безумовно має технології ефективної боротьби з подібною загрозою. Допоможіть Україні зменшити кількість невинних жертв нелюдської аґресії. Займіть своє місце на світлій і справедливій стороні історії".

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Деталі: Зазначається, що Росія – очевидна і відверта загроза всьому цивілізованому світу, яка обрала собі союзників на Близькому Сході, і це не Ізраїль, а   "пасивна позиція псевдо-нейтралітету, яку обійняв уряд Ізраїлю, насправді грає лише на руку аґресору". Намагання ж не розгнівати Росію нічим не відрізняється від спроб задобрити терористів, і "і Україна, і Ізраїль чудово знають, чим загрожує подібна лінія поведінки".

У зверненні нагадують, що  надання Україні озброєння –  основний фактор, що допомагає наблизити довгоочікуваний мир.

Наразі звернення підписали  106 людей, але збір підписів продовжується.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Після нападу іранських безпілотників "Шахед" на Київ  міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до Ізраїлю з проханням надати зброю для протиповітряної оборони. Прохання було відхилено міністром оборони Ізраїлю Бенні Ганцем, в основному тому, що Ізраїль залежить від співпраці з Росією в проведенні рейдів ізраїльських ВПС в Сирії. Ізраїль, за його словами, надасть системи раннього попередження, але не засоби ППО.

Теми: ІранРосіяІзраїльбезпілотники
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