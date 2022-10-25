Украинские евреи обратились к Израилю — просят помочь преодолеть беспилотники

Украинские евреи обратились к президенту, правительству, Кнессету и гражданскому обществу Израиля с призывом помочь бороться с иранскими беспилотниками.

Источник: исполнительный со-президент Ваада Украины Иосиф Зисельс

Дословно: "Друзья, еще не поздно присоединиться к союзу демократических и свободных стран. Украина нуждается в вашей помощи. Ежедневно на наши города обрушиваются десятки беспилотников иранского происхождения. Израиль безусловно имеет технологии эффективной борьбы с подобной угрозой. Помогите Украине уменьшить количество невинных жертв бесчеловечной агрессии. Займите свое место на светлой и справедливой стороне истории".

Детали: Отмечается, что Россия - очевидная и откровенная угроза всему цивилизованному миру, которая выбрала себе союзников на Ближнем Востоке, и это не Израиль, а "пассивная позиция псевдо-нейтралитета, которую заняло правительство Израиля, на самом деле играет только на руку агрессору". Попытка же не разгневать Россию ничем не отличается от попыток задобрить террористов, и "и Украина, и Израиль прекрасно знают, чем грозит подобная линия поведения".

В обращении напоминают, что предоставление Украине вооружения - основной фактор, помогающий приблизить долгожданный мир.

Сейчас обращение подписали 106 человек, но сбор подписей продолжается.

Напомним: После нападения иранских беспилотников "Шахед" на Киев, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к Израилю с просьбой предоставить оружие для противовоздушной обороны. Просьба была отклонена министром обороны Израиля Бенни Ганцем, в основном потому, что Израиль зависит от сотрудничества с Россией в проведении рейдов израильских ВВС в Сирии. Израиль, по его словам, предоставит системы раннего предупреждения, но не средства ПВО.