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Український Червоний Хрест вимагає жорстких заходів проти російського за збір грошей для сімей мобілізованих

"Українська правда"Вівторок, 25 жовтня 2022, 01:43
ФОТО: GETTY

Червоний Хрест України закликає партнерів з міжнародного Руху ЧХ запровадити "жорсткі заходи" щодо російського Червоного Хреста – після того, як стало відомо, що він збирає гроші для сімей мобілізованих, які воюють проти України.

Джерело: Національний комітет Товариства Червоного Хреста України

Деталі: Уточнюється, що російський Червоний Хрест вкотре порушує принцип нейтральності, розпочавши підтримку політичної акції #МИВМЄСТЄ, започаткованої Москвою, в рамках якої передбачена допомога військовослужбовцям.

Дослівно:  "Червоний Хрест України закликає партнерів з Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця до необхідності запровадження жорстких заходів щодо недопущення таких дій російським Червоним Хрестом".

Довідково. Російський Червоний Хрест є учасником Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (не плутати з Міжнародним комітетом Червоного Хреста) – міжнародного гуманітарного руху, в якому беруть участь близько 97 мільйонів добровольців у всьому світі. 

Задекларована мета МРЧХ – "захист людського життя та здоров'я, запобігання людським стражданням та їх полегшення, незалежно від раси, релігійних та політичних поглядів".

Міжнародний комітет Червоного Хреста і Товариство Червоного Хреста в Україні не мають зв’язку із Російським Червоним Хрестом. 

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Теми: РосіяЧервоний Хрествійна
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